Стало известно, какой канал покажет матч "Фенербахче" – "Динамо"
Повторную игру второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между турецким "Фенербахче" и киевским "Динамо" 27 июля будет транслировать телеканал "2+2"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Трансляция появилась в телепрограмме "2+2" на 27 июля. Телеканал покажет матч с опозданием на 15 мин - встреча в Стамбуле начнется в 20:00, а эфир стартует в 20:15.
Вживую игру можно будет посмотреть только на ОТТ-платформе Setanta Sports, которая обладает правами на показ. На других ОТТ-сервисах матч не будут транслировать.
Первый матч между "Динамо" и "Фенербахче" прошел 20 июля в Лодзи и завершился вничью 0:0.
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20 июля киевское "Динамо" сыграло вничью с "Фенербахче" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.
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