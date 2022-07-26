Об этом сообщает Еспресо.TV.

Трансляция появилась в телепрограмме "2+2" на 27 июля. Телеканал покажет матч с опозданием на 15 мин - встреча в Стамбуле начнется в 20:00, а эфир стартует в 20:15.

Вживую игру можно будет посмотреть только на ОТТ-платформе Setanta Sports, которая обладает правами на показ. На других ОТТ-сервисах матч не будут транслировать.

Первый матч между "Динамо" и "Фенербахче" прошел 20 июля в Лодзи и завершился вничью 0:0.

20 июля киевское "Динамо" сыграло вничью с "Фенербахче" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb