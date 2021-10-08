Стало известно, какой итальянский город будет принимать следующее Евровидение

Об этом сообщила пресс-служба песенного конкурса .

"Во время зимних Олимпийских игр 2006 года арена Pala Olimpico превзошла требования, необходимые для проведения мероприятия такого масштаба, и мы были очень впечатлены энтузиазмом города Турина, который в мае следующего года встретит тысячи болельщиков", - сказал супервайзер Мартин Эстердал.

Полуфиналы конкурса пройдут 10 и 12 мая, финал - 14 мая.

Напомним, 23 мая стало известно, что итальянская группа Måneskin победил в Евровидении-2021.