Стало известно, какой итальянский город будет принимать следующее Евровидение
Финал Евровидения состоится 14 мая 2022 года в Турине
Об этом сообщила пресс-служба песенного конкурса .
"Во время зимних Олимпийских игр 2006 года арена Pala Olimpico превзошла требования, необходимые для проведения мероприятия такого масштаба, и мы были очень впечатлены энтузиазмом города Турина, который в мае следующего года встретит тысячи болельщиков", - сказал супервайзер Мартин Эстердал.
Полуфиналы конкурса пройдут 10 и 12 мая, финал - 14 мая.
- Напомним, 23 мая стало известно, что итальянская группа Måneskin победил в Евровидении-2021.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.25
Покупка 26.25Продажа 26.47
-
EUR
Покупка 30.24Продажа 30.61
- Актуальное
- Важное