Стало известно, какой фильм будет представлять Украину на Оскаре
Украинский оскаровский комитет Украины номинировал фильм Натальи Ворожбит "Плохие дороги" претендентом на получение премии
Об этом сообщил глава комитета Александр Шпилюк в комментарии Общественному.
"Состоялось заседание украинского оскаровского комитета, обсуждение всех 5 фильмов-кандидатов и по результатам тайного голосования, претендентом от Украины избран фильм "Плохие дороги", режиссера, автора сценария Натальи Ворожбит и продюсера Дмитрия Миндзянова", - заявил Шпилюк.
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Лента "Плохие дороги" состоит из четырех новелл. События происходят на дорогах Востока Украины в течение 2015 года. Четыре разбитые дороги, четыре типа отношений, вопросы любви, доверия, измены, ненависти и нарушения личных границ на фоне нарушения границ государственных.
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