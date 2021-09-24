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Стало известно, какой фильм будет представлять Украину на Оскаре

24 сентября, 2021 пятница
15:13
Культура Оскар

Украинский оскаровский комитет Украины номинировал фильм Натальи Ворожбит "Плохие дороги" претендентом на получение премии

Об этом сообщил глава комитета Александр Шпилюк в комментарии Общественному.

"Состоялось заседание украинского оскаровского комитета, обсуждение всех 5 фильмов-кандидатов и по результатам тайного голосования, претендентом от Украины избран фильм "Плохие дороги", режиссера, автора сценария Натальи Ворожбит и продюсера Дмитрия Миндзянова", - заявил Шпилюк.

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Лента "Плохие дороги" состоит из четырех новелл. События происходят на дорогах Востока Украины в течение 2015 года. Четыре разбитые дороги, четыре типа отношений, вопросы любви, доверия, измены, ненависти и нарушения личных границ на фоне нарушения границ государственных.

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Наталья Ворожбит
Плохие дороги
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2021, пятница
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