Стало известно, какое новое название получит легендарный стадион "Барселоны"

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, теперь новый стадион каталонской команды будет называться "Камп Ноу Spotify".

Клуб и музыкальный сервис подписали спонсорское соглашение на три сезона. Spotify заплатит "Барселоне" 280 млн евро за три сезона. Договор включает рекламу на тренировочных футболках мужской и женской команд, а также право на название стадиона. Контракт начнет действовать со следующего сезона.

Платформа потоковой передачи музыки Spotify насчитывает 381 млн являются платными потребителями.

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