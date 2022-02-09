Стало известно, какое новое название получит легендарный стадион "Барселоны"
Испанский футбольный клуб "Барселона" добавит к названию стадиона "Камп Ноу" логотип спонсора - Spotify
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, теперь новый стадион каталонской команды будет называться "Камп Ноу Spotify".
Клуб и музыкальный сервис подписали спонсорское соглашение на три сезона. Spotify заплатит "Барселоне" 280 млн евро за три сезона. Договор включает рекламу на тренировочных футболках мужской и женской команд, а также право на название стадиона. Контракт начнет действовать со следующего сезона.
Платформа потоковой передачи музыки Spotify насчитывает 381 млн являются платными потребителями.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.83
Покупка 27.83Продажа 28.1
-
EUR
Покупка 31.74Продажа 32.17
- Актуальное
- Важное