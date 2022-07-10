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Стало известно, какими суммами учителей из РФ привлекают на оккупированные территории Украины

10 июля, 2022 воскресенье
18:57
Новости Российские школьные учебники

Российским учителям, которые согласятся преподавать на оккупированных Кремлем украинских территориях, обещают двойной размер зарплаты и серьезные суточные выплаты

Приблизительно 60 учителей из Дагестана изъявили желание поработать педагогами в ОРДЛО, сообщает "Кавказский узел" .

Министерство образования и науки Дагестана получило письмо департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минобразования России, в котором отмечено, что для организации образовательного процесса "на территории "ЛНР" и "ДНР" с нового учебного года нужно до 7 июля предоставить информацию о работниках и административно-управленческий персонал, готовых к командировке в эти регионы на длительный период.

"Письмо мы получили 6 июля вечером, за один день сделать такую работу сложно, поэтому попросили продлить срок до конца рабочего дня 8 июля. Информация была опубликована на сайте минобразования Дагестана и разослана по муниципальным образованиям. Кроме формирования списка других поручений нам нет. Минобразования РФ просит только заполнить таблицу, далее министерство будет обрабатывать эти данные, определять, какие специалисты подлежат командировке", – рассказал сотрудник дагестанского минобразования.

Также координаторы проекта из Минобразования РФ разъяснили, что готовящееся к подписанию постановление правительства России, согласно которому командированным в ОРДЛО педагогам полагается ежесуточная выплата в размере 8 тысяч рублей (3 634,24 тысячи гривен).

"В эту сумму входит оплата жилья. Кроме того, будет выплачиваться двойная зарплата. Предположим, получал здесь учитель 15 тысяч (6 814,20 тысяч гривен), будет получать 30 тысяч рублей (13 628,39 тысяч гривен). Также за ним сохраняется его рабочее место", - рассказали в минобразования Дагестана.

При этом сведений о населенных пунктах, куда будут командированы учителя из Дагестана, у ведомства еще нет.

  • 25 июня стало известно, что кафиры планируют возобновить обучение на оккупированной Херсонщине, они заставляют учителей выходить на работу.
  • При этом обучение по требованию России будет проходить исключительно на русском языке и по российской учебной программе.

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образование
война с Россией
оккупированные территории
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