Стало известно, какие каналы будут транслировать ЧМ-2022 по футболу в Украине
В Украине матчи чемпионата мира по футболу будут транслировать "Общественное" и Megogo
Об этом сообщает Общественное .
Общественное будет транслировать все матчи турнира – 46 в прямом эфире и 18 в записи. Медиасервис Megogo предоставит доступ ко всем прямым трансляциям. Кроме самих матчей, на обеих платформах будет выходить дополнительный контент.
Смотреть матчи на Общественном можно будет: на сайте Общественное: Спорт, а также на местных телеканалах Общественного вещания ("Общественное Киев", "Общественное Полтава" и т.д.). Также будут доступны радиотрансляции в эфире Радио "Проминь".
ЧМ-2022 по футболу будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.
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24 октября генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин призвал отстранить Иран от чемпионата мира - 2022 и отдать его место сборной Украины.
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