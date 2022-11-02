Об этом сообщает Общественное .

Общественное будет транслировать все матчи турнира – 46 в прямом эфире и 18 в записи. Медиасервис Megogo предоставит доступ ко всем прямым трансляциям. Кроме самих матчей, на обеих платформах будет выходить дополнительный контент.

Смотреть матчи на Общественном можно будет: на сайте Общественное: Спорт, а также на местных телеканалах Общественного вещания ("Общественное Киев", "Общественное Полтава" и т.д.). Также будут доступны радиотрансляции в эфире Радио "Проминь".

ЧМ-2022 по футболу будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

24 октября генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин призвал отстранить Иран от чемпионата мира - 2022 и отдать его место сборной Украины.

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