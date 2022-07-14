Такие цифры озвучили вМинистерстве здравоохранения Украины .

В дальнейшем распространенным путём заражения остается парентеральный, когда инфекция передается с кровью (376 случаев), а также вертикальный, то есть от матери к плоду (157).

В целом ВИЧ-инфекцию в июне обнаружили почти у 1200 украинцев. СПИД диагностировали более 200. 104 больных умерли от инфекций, опухолей и других осложнений, развивающихся по мере прогрессирования основной болезни. В ведомстве отметили, что при обработке данных не учитывали ситуацию в оккупированных регионах (АР Крым, части Донецкой и Луганской областей), а также в Харьковской области.

Медики отмечают: раннее выявление и антиретровирусная терапия – шанс ВИЧ-инфицированных на полноценную жизнь. Даже сейчас в условиях войны все люди, живущие с ВИЧ, могут проходить непрерывное лечение там, где они сейчас находятся – дома, в более безопасном регионе Украины, куда они переехали через активные военные действия или за границей.

Где можно пройти тестирование на ВИЧ в условиях военного положения?

У своего семейного врача;

в ближайшем Центре СПИДа или кабинете "Доверие";

в любом учреждении здравоохранения Украины, которое оказывает медицинскую помощь в рамках 13 пакетов программы медицинских гарантий, в частности, амбулаторную и стационарную;

в неправительственных организациях;

заказав оральный тест на ВИЧ. Чтобы пройти самотестирование, перейдите по ссылкам https://prozdorovia.in.ua (опция заказа теста открыта для людей, заполнивших анкету риска и получивших высокий и средний результат) или https://oraltest.org.ua .

Процедура тестирования – бесплатная и быстрая. Результат экспресс-теста готов уже через 15 минут. Пять минут занимает подготовка и забор крови из пальца и десять – ожидание результата.

Если вы обратились к специалистам, перед тестированием сможете задать им свои вопросы и получить исчерпывающую информацию о ВИЧ-инфекции, путях ее передачи, личном риске инфицирования и возможности его снижения, а также узнать об организациях, где вам могут оказать помощь.

Также Центр общественного здоровья при поддержке проекта "Инновации по преодолению эпидемии ВИЧ" разработал платформу https://findart.phc.org.ua и чат-бот в Telegram https://t.me/HIV_AIDS_bot . Эти ресурсы помогут людям, живущим с ВИЧ, найти антиретровирусную терапию там, где они сейчас находятся – в Украине или за границей.

В Центре общественного здоровья Украины рассказали , как людям с ВИЧ-инфекцией получить бесплатное лечение в условиях военного положения.

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