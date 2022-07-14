English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Здоровье Стало известно, как украинцы чаще всего заражаются ВИЧ-инфекцией

Стало известно, как украинцы чаще всего заражаются ВИЧ-инфекцией

14 июля, 2022 четверг
14:50
Здоровье СПИД

Большинство случаев инфицирования — результат незащищенного секса, и речь идет, собственно, о гетеросексуальных партнерах. Почти 800 пациентов, впервые услышавших о своем диагнозе в июне, являются гетеросексуалами. Несмотря на распространенный миф, что ВИЧ-инфекция наиболее активно распространяется среди гомосексуалистов, среди впервые выявленных больных в прошлом месяце людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией – всего 26 человек

Такие цифры озвучили вМинистерстве здравоохранения Украины .

В дальнейшем распространенным путём заражения остается парентеральный, когда инфекция передается с кровью (376 случаев), а также вертикальный, то есть от матери к плоду (157).

В целом ВИЧ-инфекцию в июне обнаружили почти у 1200 украинцев. СПИД диагностировали более 200. 104 больных умерли от инфекций, опухолей и других осложнений, развивающихся по мере прогрессирования основной болезни. В ведомстве отметили, что при обработке данных не учитывали ситуацию в оккупированных регионах (АР Крым, части Донецкой и Луганской областей), а также в Харьковской области.

Медики отмечают: раннее выявление и антиретровирусная терапия – шанс ВИЧ-инфицированных на полноценную жизнь. Даже сейчас в условиях войны все люди, живущие с ВИЧ, могут проходить непрерывное лечение там, где они сейчас находятся – дома, в более безопасном регионе Украины, куда они переехали через активные военные действия или за границей.

Где можно пройти тестирование на ВИЧ в условиях военного положения?

  • У своего семейного врача;
  • в ближайшем Центре СПИДа или кабинете "Доверие";
  • в любом учреждении здравоохранения Украины, которое оказывает медицинскую помощь в рамках 13 пакетов программы медицинских гарантий, в частности, амбулаторную и стационарную;
  • в неправительственных организациях;
  • заказав оральный тест на ВИЧ. Чтобы пройти самотестирование, перейдите по ссылкам https://prozdorovia.in.ua (опция заказа теста открыта для людей, заполнивших анкету риска и получивших высокий и средний результат) или https://oraltest.org.ua .

Процедура тестирования – бесплатная и быстрая. Результат экспресс-теста готов уже через 15 минут. Пять минут занимает подготовка и забор крови из пальца и десять – ожидание результата.

Если вы обратились к специалистам, перед тестированием сможете задать им свои вопросы и получить исчерпывающую информацию о ВИЧ-инфекции, путях ее передачи, личном риске инфицирования и возможности его снижения, а также узнать об организациях, где вам могут оказать помощь.

Также Центр общественного здоровья при поддержке проекта "Инновации по преодолению эпидемии ВИЧ" разработал платформу https://findart.phc.org.ua и чат-бот в Telegram https://t.me/HIV_AIDS_bot . Эти ресурсы помогут людям, живущим с ВИЧ, найти антиретровирусную терапию там, где они сейчас находятся – в Украине или за границей.

  • В Центре общественного здоровья Украины рассказали , как людям с ВИЧ-инфекцией получить бесплатное лечение в условиях военного положения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Общество
Читайте также:
Генерал Дмитро Марченко
13 июля, 2022 среда
Уничтожение Крымского моста неизбежно, – генерал Марченко
Мелітополь
13 июля, 2022 среда
Уничтожение командного пункта оккупантов парализует целую дивизию, - главный редактор Defense Express Катков
путін путлер
13 июля, 2022 среда
Путин может объявить о всеобщей мобилизации с призывом войны против НАТО, - полковник СБУ Костенко
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 35.86
    Покупка 35.86
    Продажа 36.88
  • EUR
    Покупка 35.91
    Продажа 37.13
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
14 июля
14:55
Латвия демонтирует 69 памятников советскому и нацистскому режимам
14:48
Эксклюзив
Отстраивая Украину после войны, следует ориентироваться и на Восток, а не только на Запад, - аналитика Золкина
14:47
На фото Вооруженные силы Украины
Женщин будут ставить на военный учет только с их согласия, - Генштаб
14:45
Коллаборанты хотят провести "референдум" о вхождении Запорожья в РФ в начале осени
14:39
В Донецкой области остаются около 340 тысяч гражданских, несмотря на призывы к эвакуации
14:37
Изменил присяге и перешел на сторону оккупантов. Экс-заместителю разведывательного управления Военно-морских сил сообщили о подозрении
14:31
Украина не допустит попадания западного оружия в руки террористов, - Залужный
14:29
Белый дом
В Белом доме рассказали об использовании ленд-лиза для Украины
14:16
Должны строить страну на ключевых демократических принципах. Порошенко выступил в эстонском парламенте
14:12
На фото глава Офиса президента Андрей Ермак
Удалось выполнить половину плана антироссийских санкций группы Ермака-Макфола, - ОП
14:09
Во Франции продолжаются сильные пожары: сгорели уже более 4 тыс. га лесов
14:02
Эксклюзив
Поступившие на передовую турникеты из аптечки - это смерть бойца, - волонтер Корчинская
14:00
Обновлено
Среди погибших ребенок: россияне обстреляли ракетами здание с офисными помещениями в Виннице
13:59
Джастин Трюдо
"Непростое исключение из санкций". Трюдо прокомментировал передачу Канадой турбины для российского Северного потока
13:56
В херсонском драмтеатре оккупанты разместили артиллерийские боеприпасы, - разведка
13:48
Обновлено
В Часовом Яру завершился разбор завалов уничтоженного россиянами дома: 48 человек погибли, еще 9 спасли
13:44
Эксклюзив
Враг запускает в тыл работу пятой колонны через дезертиров и родственников погибших, - председатель Совета резервистов сухопутных войск Тимочко
13:43
В НАТО уверены, что Украина гарантирует сохранность поставляемого союзниками оружия, — официальный представитель Альянса
13:40
Это ограничит доступ российского режима к финансам, - Ермак о признании РФ государством-спонсором терроризма
13:35
Россияне обстреляли пограничники Сумщины: около 90 "прилетов"
13:28
Лидер партии Шольца считает, что переговоры с РФ возможны, но при определенных условиях
13:27
Эксклюзив
Россия может уничтожить портовую инфраструктуру Одессы сразу после вывоза зерна, – эксперт-международник Куса
13:27
Суд отказал Эмберу Херду в пересмотре приговора суда с Джонни Деппом
13:15
Сайт телеканала Еспресо заблокирован в России
13:05
Обновлено
В Запорожье российские ракеты попали в объект инфраструктуры. 16 человек пострадали
12:57
Наталья Диденко
Контраст температур и жара, - синоптик Наталья Диденко о погоде на 15 июля
12:56
Вблизи Херсона ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов, оккупанты убегают в панике, - Управление стратегических коммуникаций
12:46
В Беларусь прилетел самый большой транспортный самолет России
12:44
Эксклюзив
Оккупанты передислоцировали военную технику в жилые кварталы Мелитополя, - мэр Федоров
12:42
Эксклюзив
Попадание произошло почти в центре города, - депутат Винницкого облсовета Гыжко
12:33
Руководство Госпродпотребслужбы подозревают в растратах почти на 2,5 млн грн государственных средств
12:32
газ
Впервые в Украине: На Черниговщине в газовые сети будут закачивать биогаз
12:30
Эксклюзив
Россияне помогают ВСУ их демилитаризовать: выстреливают снаряды в поле, - военный эксперт Киричевский
12:25
Николай Княжицкий
Остановить врага может только поддержка Запада, но она будет достаточной в случае воплощения рекомендаций по вступлению в ЕС, - Княжицкий
12:24
"Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают. А ты бегаешь, как дол...б", - СБУ перехватила разговор оккупантов
12:19
В Украине ликвидировали заместителя командира дивизии российских десантников Кудрина
12:10
Очередной перехват разговоров оккупантов от СБУ: "Нас держат за быдло. По документам мы, оказывается, месяц назад кайфовали в отпуске"
12:02
Эксклюзив
Потеряв нефтяной рынок в Европе, Россия его уже не вернет, – аналитика Золкина
11:52
Samsung
Samsung представил самый быстрый в мире чип графической памяти DRAM
11:25
Остановить войну из-за давления на Россию: премьер призвал закрыть порты для российских судов и прекратить торговлю со страной-агрессором
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV