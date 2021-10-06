Стало известно, как фанаты смогут посетить матч Украина - Босния и Герцеговина во Львове
На матчи отбора ЧМ-2022 Украина - Босния и Герцеговина, который состоится во Львове, будут действовать ограничения для болельщиков
Об этом сообщает официальный Facebook стадиона "Арена Львов".
Матч Украина - Босния и Герцеговина состоится на "Арене Львов" 12 октября. Встречу смогут посетить смогут не все болельщики. Стадион может заполнен на 2/3 от общей вместимости.
Допустят только болельщиков, у которых есть отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 не более чем за 72 часа до начала мероприятия, экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 не более чем за 72 часа до начала мероприятия или документ, подтверждает получение полного курса вакцинации.
Матч отбора на ЧМ-2022 состоится 12 октября и начнется в 21:45.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.27
Покупка 26.27Продажа 26.51
-
EUR
Покупка 30.3Продажа 30.7
- Актуальное
- Важное