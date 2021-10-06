Стало известно, как фанаты смогут посетить матч Украина - Босния и Герцеговина во Львове

Об этом сообщает официальный Facebook стадиона "Арена Львов".



Матч Украина - Босния и Герцеговина состоится на "Арене Львов" 12 октября. Встречу смогут посетить смогут не все болельщики. Стадион может заполнен на 2/3 от общей вместимости.



Допустят только болельщиков, у которых есть отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 не более чем за 72 часа до начала мероприятия, экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 не более чем за 72 часа до начала мероприятия или документ, подтверждает получение полного курса вакцинации.



Матч отбора на ЧМ-2022 состоится 12 октября и начнется в 21:45.