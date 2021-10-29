Стало известно, как фанаты смогут посетить матч "Динамо" – "Барселона" в Киеве
У болельщиков будет возможность посетить матч 4-го тура Лиги чемпионов "Динамо" - "Барселона" в Киеве
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Несмотря на то, что Киев попал в "красную" зону карантина, фанаты смогут посетить матч на НСК "Олимпийском". Доступ на трибуны будет разрешен при наличии одного из следующих документов:
- отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, которое проведено не более чем за 72 часа до матча,
- отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного не более чем за 72 часа до матча,
- документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 (зеленые сертификаты)
- документа, подтверждающего выздоровление человека от COVID-19
Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" – "Барселона" состоится 2 ноября. Стартовый свисток раздастся в 22:00.
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