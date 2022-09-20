Об этом пишет областной информационный штаб Днепропетровской области.

"Стало известно, что рука с сине-желтыми браслетами из захоронения в Изюме – это фрагмент тела военного из Никополя. Эта фотография из процедуры эксгумации облетела весь мир – поразительный снимок почерневшей руки с браслетом патриотического цвета", - говорится в сообщении.

Жительница Никополя Оксана Сова узнала своего мужа по татуировке на теле.

Ее муж Сергей был 36-летним спортсменом и профессиональным кинологом из города Никополя, а также бойцом 93-й бригады "Холодный Яр". 19 апреля женщина потеряла связь с любимым мужем. У Героя осталось двое детей 9 и 14 лет.

По словам женщины в комментарии "Фактам" , Сергей никогда не скрывал от нее, что оборона Харьковской области дается тяжело.

"Он мне сказал, что за три-четыре дня до этого их накрывала авиация рашистов, артиллерия и танки шли на них. Сопротивление с нашей стороны было меньше, потому что нам не хватало оружия, чтобы достойно отвечать. Сергей говорил, что первыми погибали мобилизованные, потому что меньше опыта. На 19 апреля было шесть "двухсотых" из роты. И муж говорил, что есть приказ стоять до конца, так что это будет делать. Но как их хватит, неизвестно. После этого связь оборвалась..."

Пять месяцев женщина искала мужчину, Сергея признали пропавшим без вести. Когда ВСУ вошли в Изюм и началась эксгумация тел убитых оккупантами военных и мирных людей, у женщины появилась тревога.

"Я не думала, что могилу моего Сергея найдут в том лесу, потому что позиции были совсем в другом месте, в лесопосадке. Думала, что именно там его найдут. Потом начали появляться фотографии по эксгумации, и ни секунды я не сомневался, что это мой Сергей… Я узнала своего мужа по многочисленным татуировкам, на теле были большие изображения – это голова совы, изображение черепа, самурай с китайскими иероглифами… Даже витатуированное имя дочери осталось на руке… И желто-синие браслетики. С этими браслетами Сергей не расставался с 2014 года. Еще когда он шел на войну, их ему как обереги подарили наши дети. Сыночек тогда пошел в первый класс, а дочери исполнился год. На шее у мужчины были серебряные цепочки с изображением Архангела. Насколько я поняла, рашисты их сняли и забрали… Еще в карманах формы Сергея должны быть игрушки от "киндера", которые часто отдавала ему Елинка", - говорит Марина.

Жена погибшего военного думает, что ее мужа похоронили местные, потому что на могилах стоят кресты и лежат цветы, но не исключает, что Сергей мог стать жертвой пыток.

15 сентября в освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение сотен людей.

16 сентября в деоккупированном Изюме Харьковской области приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения. Вероятно, их количество будет превышать число погибших в Буче на Киевщине. Руководитель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что там ориентировочно 445 могил.

17 сентября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что среди тел по массовому захоронению в Изюме Харьковской области, которые были эксгумированы в пятницу, 16 сентября, 99% имеют признаки насильственной смерти.

Глава Изюмской районной военной администрации Степан Масельский рассказал, что убитых россиянами людей в Изюме не менее тысячи.

В деоккупированном Изюме на Харьковщине работа по эксгумации тел погибших продлится еще почти две недели.

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