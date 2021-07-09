Стало известно имя военного, погибшего в зоне ООС 8 июля
8 июля вблизи Песков погиб сержант Евгений Курасов
Об этом сообщила пресс служба 58 ОМБр им. гетмана Ивана Выговского в Facebook.
Он был заместителем командира боевой машины и наводчиком-оператором взвода механизированной роты воинской части А4532
Воин погиб от выстрела снайпера оккупантов. Ранения были несовместимы с жизнью.
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Евгений был родом из Сумской области. Ему было 24 года. У него осталась жена с ребенком.
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