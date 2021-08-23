Стало известно имя военного, погибшего на фронте 22 августа

Об этом сообщает пресс-служба подразделения в Facebook.



"С грустью сообщаем, что вчера при несении службы в 15.15 на взводном опорном пункте от вражеской пули погиб лейтенант Юрий Александрович Михайлов", - говорится в сообщении.



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В ОМБр добавили, что, по словам собратьев по службе, Юрий достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее.

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