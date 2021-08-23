Стало известно имя военного, погибшего на фронте 22 августа
22 августа в результате обстрела российских оккупантов погиб военный 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода лейтенант Юрий Михайлов
Об этом сообщает пресс-служба подразделения в Facebook.
"С грустью сообщаем, что вчера при несении службы в 15.15 на взводном опорном пункте от вражеской пули погиб лейтенант Юрий Александрович Михайлов", - говорится в сообщении.
Читайте также: Сутки на фронте: оккупанты убили украинского военного и применили запрещенные мины
В ОМБр добавили, что, по словам собратьев по службе, Юрий достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 30.94Продажа 31.42
- Актуальное
- Важное