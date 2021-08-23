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Стало известно имя военного, погибшего на фронте 22 августа

23 августа, 2021 понедельник
12:03
война с Россией

22 августа в результате обстрела российских оккупантов погиб военный 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода лейтенант Юрий Михайлов

Об этом сообщает пресс-служба подразделения в Facebook.

"С грустью сообщаем, что вчера при несении службы в 15.15 на взводном опорном пункте от вражеской пули погиб лейтенант Юрий Александрович Михайлов", - говорится в сообщении.

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В ОМБр добавили, что, по словам собратьев по службе, Юрий достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее.

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погибший
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