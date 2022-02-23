Стало известно имя украинского военного, убитого оккупантами 22 февраля

Об этом сообщила Винницкая ОГА.



Сержант и боевой медик Игорь Сливка, 1970 года рождения, погиб около 18:30 22 февраля возле Новотроицкого Донецкой области. В результате минометного обстрела он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения, несовместимые с жизнью.



Игорь Сливка служил в ВСУ по контракту с апреля 2017 года.



У мужчины остались мать и дочь.

Напомним, 22 февраля в зоне ООС погиб украинский военный, еще один получил ранения, у пятерых - боевые травмы.