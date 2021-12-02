Стало известно имя украинского военного, погибшего 1 декабря на Донбассе
1 декабря 2021 года в зоне Операции объединенных сил снайпер российских оккупационных войск убил украинского солдата Валерия Геровкина
Об этом в Facebook сообщила 93-я отдельная механизированная бригада Холодный Яр.
"На позициях вблизи Новотроицкого погиб солдат Геровкин Валерий Евгеньевич – его убил вражеский снайпер. Трагедия произошла вечером на наблюдательном посту", – говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба бригады, Валерий Геровкин родился в 1999 году в Краматорске. В Вооруженные силы Украины вступил в сентябре 2020 года. Около года пехотинец служил в холодноярской бригаде, имел позывный "Гера".
Это была первая ротация юноши в ООС. В пресс-службе добавили, что без сына остались мать Анна и отец Евгений.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.19
Покупка 27.19Продажа 27.45
-
EUR
Покупка 30.71Продажа 31.12
- Актуальное
- Важное