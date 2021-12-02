Стало известно имя украинского военного, погибшего 1 декабря на Донбассе

Об этом в Facebook сообщила 93-я отдельная механизированная бригада Холодный Яр.

"На позициях вблизи Новотроицкого погиб солдат Геровкин Валерий Евгеньевич – его убил вражеский снайпер. Трагедия произошла вечером на наблюдательном посту", – говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба бригады, Валерий Геровкин родился в 1999 году в Краматорске. В Вооруженные силы Украины вступил в сентябре 2020 года. Около года пехотинец служил в холодноярской бригаде, имел позывный "Гера".



Это была первая ротация юноши в ООС. В пресс-службе добавили, что без сына остались мать Анна и отец Евгений.

Напомним, в среду, 1 декабря, российские оккупационные войска в районе Операции объединенных сил 4 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Оккупанты убили украинского военного и ранили гражданского.



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