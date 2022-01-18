Стало известно имя нового главного тренера "Эвертона", в котором играет Миколенко

Об этом сообщает официальный сайт "Эвертона".



В "Эвертоне" определились, кто будет готовить команду к ближайшим матчам после освобождения Рафаэля Бенитеса. Исполняющим обязанности был назначен Данкан Фергюсон. Именно под его руководством украинец Виталий Миколенко будет играть против "Астон Виллы".



50-летний Данкан Фергюсон, будучи футболистом, провел за команду более 200 матчей. Это уже второй раз, когда британец берет на себя обязанности и.о. главного тренера.

Рафаэля Бенитеса решили уволить после поражения в 22-м туре чемпионата Англии от аутсайдера Премьер-лиги "Норвича" – 1:2. В общей сложности ливерпульцы в последних 13 матчах АПЛ одержали только одну победу. Они имеют 19 очков и занимают в турнирной таблице 15 место.

Бенитес был инициатором приглашения в "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко, который перешел в английский клуб из "Динамо" 1 января.