Стало известно имя нового главного тренера "Эвертона", в котором играет Миколенко
Английский "Эвертон" назначил Данкана Фергюсона и.о. главного тренера клуба
Об этом сообщает официальный сайт "Эвертона".
В "Эвертоне" определились, кто будет готовить команду к ближайшим матчам после освобождения Рафаэля Бенитеса. Исполняющим обязанности был назначен Данкан Фергюсон. Именно под его руководством украинец Виталий Миколенко будет играть против "Астон Виллы".
50-летний Данкан Фергюсон, будучи футболистом, провел за команду более 200 матчей. Это уже второй раз, когда британец берет на себя обязанности и.о. главного тренера.
Рафаэля Бенитеса решили уволить после поражения в 22-м туре чемпионата Англии от аутсайдера Премьер-лиги "Норвича" – 1:2. В общей сложности ливерпульцы в последних 13 матчах АПЛ одержали только одну победу. Они имеют 19 очков и занимают в турнирной таблице 15 место.
Бенитес был инициатором приглашения в "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко, который перешел в английский клуб из "Динамо" 1 января.
- Напомним, 15 января Виталий Миколенко провел против "Норвича" первый матч за "Эвертон" в чемпионате Англии.
- 16 января "Эвертон" уволил с должности главного тренера испанца Рафаэля Бенитеса.
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