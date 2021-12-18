Стало известно имя бойца ВСУ, погибшего в зоне ООС 16 декабря

Об этом сообщил фонд "Вернись живым" в Facebook.



Он был старшим солдатом, военнослужащим 74-го отдельного разведывательного батальона. Станислав был родом из Луганской области.



"Как настоящий разведчик, он оставил в общем-то немного: два фото, пустой профиль в соцсетях. А еще - осиротевших мать и младшего брата. Отныне Станиславу навсегда останется 30", - говорится в сообщении.



16 декабря в зоне ООС в результате обстрелов оккупантов погиб один украинский военный, еще один ранен.

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