Стало известно имя бойца ВСУ, погибшего в зоне ООС 16 декабря
16 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил в результате ранения погиб 30-летний украинский разведчик Станислав Запорожец
Об этом сообщил фонд "Вернись живым" в Facebook.
Он был старшим солдатом, военнослужащим 74-го отдельного разведывательного батальона. Станислав был родом из Луганской области.
"Как настоящий разведчик, он оставил в общем-то немного: два фото, пустой профиль в соцсетях. А еще - осиротевших мать и младшего брата. Отныне Станиславу навсегда останется 30", - говорится в сообщении.
16 декабря в зоне ООС в результате обстрелов оккупантов погиб один украинский военный, еще один ранен.
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