Стало известно, где "Ворскла" проведет матчи Лиги конференций

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Оба матча второго раунда отборочного турнира Лиги конференций между АИКом и "Ворсклой" пройдут в шведском Стокгольме.

"Ворскла" и АИК выступили с совместным обращением в Шведский футбольный союз с просьбой провести оба матча на стадионах "Стокгольм Арена" и "Френдз Арена".

Матчи квалификации Лиги конференций пройдут 21 и 27 июля.

15 июня в соперники "Ворскли" во втором квалификационном раунде Лиги конференций добрался шведский АИК . В тот же день стало известно, что "Динамо" на старте Лиги чемпионов встретится с "Фенербахче" . 18 июня сообщалось, что киевляне будут принимать турецкий клуб во Вроцлаве.

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