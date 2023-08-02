Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Стало известно, где украинцы и поляки смогут посмотреть следующий бой Усика

Стало известно, где украинцы и поляки смогут посмотреть следующий бой Усика

2 августа, 2023 среда
01:54
Спорт

Медиасервис MEGOGO будет эксклюзивно транслировать бой Усик - Дюбуа на территории Украины и Польши

Об этом сообщает "Трибуна".

Поединок Усик – Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве на Tarczynski Arena, которая вмещает 45 тыс. зрителей.

Даниэль Дюбуа является обязательным претендентом на титул WBA (Всемирной боксерской ассоциации). Украинец также владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

На территории Украины и Польши поединок можно просмотреть эксклюзивно на медиасервисе MEGOGO. Платформа также будет транслировать бои андеркарда.

  • Александр Усик провел бой 20 августа 2022 года и победил в реванше единогласным решением судей Энтони Джошуа. Украинец также боксировал с британцем в сентябре 2021 и отобрал у него в Лондоне чемпионские титулы.

  • 31 июля Теренс Кроуфорд перехватил у Александра Усика лидерство в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии The Ring.

Украина
Польша
Бокс
Читайте также:
Росія атакувала Харків дронами
1 августа, 2023 вторник
За сутки армия РФ обстреляла 9 областей Украины: 14 человек погибли, 115 ранены
полк ім. Кастуся Калиновського
31 июля, 2023 понедельник
Полк Калиновского сообщил о гибели четырех бойцов
обстріл Кривого Рогу
31 июля, 2023 понедельник
Жители многоэтажки в Кривом Роге, потерявшие жилье из-за ракетного удара, получат компенсацию из местного бюджета, - Вилкул
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.86
    Покупка 36.86
    Продажа 37.55
  • EUR
    Покупка 40.78
    Продажа 41.78
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
2 августа
02:45
Шмигаль провел встречу с послами стран G7 и ЕС: о чем говорили
02:25
Live
Обновлено
Россия запустила "шахеды" по Украине: текстовый онлайн событий
01:26
Венгрия запугивала украинских военнопленных, - СМИ
00:45
Обновлено
Тренер "Днепра-1" подтвердил, что 8 футболистов отравились перед матчем ЛЧ против "Панатинаикоса"
00:26
Легендарный голкипер Буффон решил завершить карьеру
00:17
Мария Захарова
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 1 августа
00:07
Обновлено
Не дадим испортить отношения между нашими народами: Зеленский отреагировал на дипломатический скандал между Украиной и Польшей
00:02
В госдуме РФ предлагают потратить в защиту Москвы от дронов 2 млрд рублей
2023, вторник
1 августа
23:45
Обновлено
В Грузии освободили двух украинцев, задержанных на акции протеста против лайнера с россиянами
23:40
Лига чемпионов: результаты всех матчей 2-го квалификационного раунда
23:28
В Украину вернулись 10 детей, депортированных оккупантами
23:13
Граждан Украины и других стран с безвизом с 2024 года обязут оформлять электронное разрешение на въезд в ЕС
23:09
Обновлено
Данилов назвал вбросом публикацию Politico о плане на случай гибели Зеленского
22:48
США и партнеры до сих пор не утвердили план обучения украинских пилотов на F-16
22:34
Готовим ряд международных мероприятий: Зеленский анонсировал важную для внешней политики неделю
22:29
"Днепр-1" дал бой "Панатинаикосу", но вылетел из Лиги чемпионов
21:37
Аналитика
Сергей Згурец
Украинские дроны прогрессируют, а система российского ПВО не может прикрыть Москву. Колонка Сергея Згурца
21:34
В Германии уменьшается потребление пива: эксперты назвали причину
21:13
Два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши
21:09
Эксклюзив
Пора перенести войну на территорию России, - генерал-майор СБУ Ягун
20:56
На Бахмутском направлении Силы обороны не разрешили армии РФ восстановить утраченные позиции вблизи Клищиевки, - Генштаб ВСУ
20:48
Turkmenistan Airline
Туркменская авиакомпания после атак дронов прекращает полеты в Москву
20:08
У Усика отобрали титул лучшего боксера мира
20:04
OPINION
Путин разваливает Россию
20:00
Обзор
Победные новости 524 дня войны: после атаки дронов с российского судна эвакуировали раненых, а Украина наладила производство особого беспилотника "Рубака"
19:54
Укрзализныця собрала на продаже чая почти 280 тыс. грн на Армию дронов
19:30
Масштабная схема избегания призыва: прокуратура провела почти 100 обысков в военкоматах 11 областей
19:26
Обзор
Кто такой Тревор Рид: история плена в России и ранения в Украине ветерана-морпеха из США
19:16
Передаст 850 млн грн на ВСУ: ВАКС объявил приговор экс-министру экологии Злочевскому
19:05
Из-за претензий к Twitter: Маск подал в суд на организацию по противодействию ненависти и дезинформации
19:03
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
19:02
Ярослав Железняк
Нардеп Железняк: Украина провалила дедлайн по двум пунктам по меморандуму с МВФ
18:58
Apple
Apple и Microsoft остаются лучшими компаниями мира по рыночной капитализации
18:44
В Крыму прогремели взрывы в районе Балаклавы, где расположена ТЭЦ и склады боеприпасов, - СМИ
18:29
Евросолидарность
Уклонисты преследуют добровольцев: Заявление фракции "Европейская Солидарность" в Киевсовете
18:24
Насилие, растерянность, панические атаки: в июле в Киеве на телефон доверия поступило на 61% больше обращений, чем в июне
18:21
Исландия закрыла посольство в России
18:18
Возврат довоенного налогообложения: что изменится для бизнеса и как это отразится на ценах в Украине
18:13
F-35
Немецкий концерн Rheinmetall начал строительство завода по производству частей истребителя F-35
18:05
OPINION
Война все равно была бы. Потому что успешная Украина – угроза и раздражитель для России
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV