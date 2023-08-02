Стало известно, где украинцы и поляки смогут посмотреть следующий бой Усика
Медиасервис MEGOGO будет эксклюзивно транслировать бой Усик - Дюбуа на территории Украины и Польши
Об этом сообщает "Трибуна".
Поединок Усик – Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве на Tarczynski Arena, которая вмещает 45 тыс. зрителей.
Даниэль Дюбуа является обязательным претендентом на титул WBA (Всемирной боксерской ассоциации). Украинец также владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
На территории Украины и Польши поединок можно просмотреть эксклюзивно на медиасервисе MEGOGO. Платформа также будет транслировать бои андеркарда.
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Александр Усик провел бой 20 августа 2022 года и победил в реванше единогласным решением судей Энтони Джошуа. Украинец также боксировал с британцем в сентябре 2021 и отобрал у него в Лондоне чемпионские титулы.
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31 июля Теренс Кроуфорд перехватил у Александра Усика лидерство в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии The Ring.
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