Об этом сообщает "Трибуна".

Поединок Усик – Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве на Tarczynski Arena, которая вмещает 45 тыс. зрителей.

Даниэль Дюбуа является обязательным претендентом на титул WBA (Всемирной боксерской ассоциации). Украинец также владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

На территории Украины и Польши поединок можно просмотреть эксклюзивно на медиасервисе MEGOGO. Платформа также будет транслировать бои андеркарда.