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Стало известно, где сборная Украины сыграет следующий матч отбора ЧМ-2022

17 июля, 2021 суббота
20:01
Спорт

Сборная Украины проведет следующий матч квалификации чемпионата мира по футболу против Казахстана 1 сентября во Нур-Султане

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

В УАФ объявили, что матч Казахстан - Украина состоится в Нур-Султане на стадионе "Астана Арена" 1 сентября 2021 года. Начало встречи - в 17:00 по киевскому времени.

На 4 сентября в Киеве запланирована отборочная игра сборной Украины против Франции.

Команда Андрея Шевченко стартовала в отборе с трех подряд ничьих со счетом 1:1 - в гостях с Францией и дома с Финляндией и Казахстаном. Команда Андрея Шевченко после 3-х туров имеет 3 очка и занимает в группе D второе место. Лидирует с 7 баллами Франция. У Финляндии - 2 пункта, Босния и Герцеговина и Казахстан набрали по 1 очку.

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