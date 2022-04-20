Стало известно, где сборная Украины будет играть домашние матчи Лиги наций
Сборная Украины будет проводить домашние матчи Лиги наций на нейтральном поле
Об этом сообщает Общественное: Спорт .
В Украинской ассоциации футбола заявили, что из-за полномасштабной российской агрессии первые домашние матчи против Армении (11 июня) и Ирландии (14 июня) наша национальная команда проведет на нейтральном поле.
Украинцы приступят к выступлениям в Лиге наций 8 июня выездной игрой против ирландцев в Дублине.
Обе игры команды Александра Петракова против еще одного соперника по группе – Шотландии – и выездная встреча с Арменией запланирована на сентябрь 2022 года.
Перед стартом в Лиге наций сборная Украины сыграет решающие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. 1 июня украинцы встретятся в Глазго с шотландцами. Победитель этой игры 5 июня поспорит за путевку на чемпионат мира по Уэльсу.
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19 апреля стало известно, что футболисты киевского "Динамо" присоединятся к сборной Украины для подготовки к решающим матчам квалификации чемпионата мира-2022 3 мая.
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