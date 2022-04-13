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Главная война с Россией Стало известно, где прятался кум Путина. Телохранитель Медведчука дал показания СБУ. Видео

Стало известно, где прятался кум Путина. Телохранитель Медведчука дал показания СБУ. Видео

13 апреля, 2022 среда
20:57
война с Россией Медведчук

Служба безопасности Украины задержала личного охранника Виктора Медведчука

Об этом сообщает СБУ.

На видео, обнародованном Службой безопасности, охранник представился как Андрей Валерьевич Таран. Он рассказал о месте укрытия кума Путина и подробности неудачного побега Медведчука из Украины.

"23 февраля 2022 года, в час ночи, я совершил под руководством Мартынова Андрея Юрьевича два выезда вокруг нашего объекта на улице Медвинской для усыпления бдительности сотрудников полиции, которые были закреплены за нашим объектом", - сказал он.

В третий раз они уже выехали из дома вместе с Медведчуком. Спустившись вниз по улице Монтажников, пересели в другой автомобиль, в котором был незнакомый мужчина, по имени Богдан.

"По прибытии на новый адрес по ул. Яслинская 11-в, он нас оставил, вернулся через 20-30 минут, привезя с собой повара", - добавил он.

По словам охранника, в его обязанности входила охрана дома и самого Медведчука.

"Тут мне рассказали "легенду" – что этот дом арендует семейная пара из Италии, по имени Сандро и Света", – сказал он.

По словам охранника, в общении с супругой Оксаной Марченко Медведчук упоминал, что ФСБ РФ "все сделают и помогут". Как следует из показаний Тарана, Медведчук все время находился в Киеве, до момента, когда была совершена попытка окончательного побега.

Охранник сказал, что Медведчук сообщил, что за ним должны приехать военные. Через некоторое время приехал мужчина в черной одежде с желтым пакетом. Они поднялись наверх, через 10 минут вышли, Меведчук был в украинской военной форме, балаклаве и кепке.

Также Медведчук рассказывал жене, что его бегство готовит ФСБ, скорее всего, через Приднестровье, потому что Беларусь и Россия уже закрыты.

  • Напомним, 12 апреля СБУ задержала Медведчука.
  • Зеленский предложил РФ обменять этого вашего "вояку" (Медведчука. - ред. ) на наших ребят в плену.
  • В МВД отреагировали на предложение Зеленского по обмену задержанного Медведчука: "Когда сдаст все пароли и явки".
  • 13 апреля заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил угрозами на предложение обменять задержанного лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских пленных.


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Новости
СБУ
Виктор Медведчук
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