Об этом сообщает СБУ.

На видео, обнародованном Службой безопасности, охранник представился как Андрей Валерьевич Таран. Он рассказал о месте укрытия кума Путина и подробности неудачного побега Медведчука из Украины.

"23 февраля 2022 года, в час ночи, я совершил под руководством Мартынова Андрея Юрьевича два выезда вокруг нашего объекта на улице Медвинской для усыпления бдительности сотрудников полиции, которые были закреплены за нашим объектом", - сказал он.

В третий раз они уже выехали из дома вместе с Медведчуком. Спустившись вниз по улице Монтажников, пересели в другой автомобиль, в котором был незнакомый мужчина, по имени Богдан.

"По прибытии на новый адрес по ул. Яслинская 11-в, он нас оставил, вернулся через 20-30 минут, привезя с собой повара", - добавил он.

По словам охранника, в его обязанности входила охрана дома и самого Медведчука.

"Тут мне рассказали "легенду" – что этот дом арендует семейная пара из Италии, по имени Сандро и Света", – сказал он.

По словам охранника, в общении с супругой Оксаной Марченко Медведчук упоминал, что ФСБ РФ "все сделают и помогут". Как следует из показаний Тарана, Медведчук все время находился в Киеве, до момента, когда была совершена попытка окончательного побега.

Охранник сказал, что Медведчук сообщил, что за ним должны приехать военные. Через некоторое время приехал мужчина в черной одежде с желтым пакетом. Они поднялись наверх, через 10 минут вышли, Меведчук был в украинской военной форме, балаклаве и кепке.

Также Медведчук рассказывал жене, что его бегство готовит ФСБ, скорее всего, через Приднестровье, потому что Беларусь и Россия уже закрыты.

Напомним, 12 апреля СБУ задержала Медведчука.

Зеленский предложил РФ обменять этого вашего "вояку" (Медведчука. - ред . ) на наших ребят в плену.

) на наших ребят в плену. В МВД отреагировали на предложение Зеленского по обмену задержанного Медведчука: "Когда сдаст все пароли и явки".

13 апреля заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил угрозами на предложение обменять задержанного лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских пленных.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb