Стало известно, где прятался кум Путина. Телохранитель Медведчука дал показания СБУ. Видео
Служба безопасности Украины задержала личного охранника Виктора Медведчука
Об этом сообщает СБУ.
На видео, обнародованном Службой безопасности, охранник представился как Андрей Валерьевич Таран. Он рассказал о месте укрытия кума Путина и подробности неудачного побега Медведчука из Украины.
"23 февраля 2022 года, в час ночи, я совершил под руководством Мартынова Андрея Юрьевича два выезда вокруг нашего объекта на улице Медвинской для усыпления бдительности сотрудников полиции, которые были закреплены за нашим объектом", - сказал он.
В третий раз они уже выехали из дома вместе с Медведчуком. Спустившись вниз по улице Монтажников, пересели в другой автомобиль, в котором был незнакомый мужчина, по имени Богдан.
"По прибытии на новый адрес по ул. Яслинская 11-в, он нас оставил, вернулся через 20-30 минут, привезя с собой повара", - добавил он.
По словам охранника, в его обязанности входила охрана дома и самого Медведчука.
"Тут мне рассказали "легенду" – что этот дом арендует семейная пара из Италии, по имени Сандро и Света", – сказал он.
По словам охранника, в общении с супругой Оксаной Марченко Медведчук упоминал, что ФСБ РФ "все сделают и помогут". Как следует из показаний Тарана, Медведчук все время находился в Киеве, до момента, когда была совершена попытка окончательного побега.
Охранник сказал, что Медведчук сообщил, что за ним должны приехать военные. Через некоторое время приехал мужчина в черной одежде с желтым пакетом. Они поднялись наверх, через 10 минут вышли, Меведчук был в украинской военной форме, балаклаве и кепке.
Также Медведчук рассказывал жене, что его бегство готовит ФСБ, скорее всего, через Приднестровье, потому что Беларусь и Россия уже закрыты.
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