Стало известно, где и когда сборная Украины по футболу сыграет с Германией
Товарищеская встреча между сборными Украины и Германии состоится 12 июня в Бремене
Об этом сообщает ТаТоТаке .
По информации источника, Украина сыграет с Германией в Бремене 12 июня.
"По нашей информации, этот матч состоится ориентировочно 12 июня в городе Бремен. Через несколько недель будет официальное подтверждение", - сказал журналист Михаил Спиваковский.
В июне сборную Украины также ждут два матча квалификации Евро-2024 - с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня).
Украинцы стартовали в отборе в Лондоне с поражения от Англии со счетом 0:2. Также соперником нашей команды по группе является Италия.
- 26 марта в стартовом матче квалификации чемпионата Европы сборная Украины уступила в Лондоне Англии - 0:2 .
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