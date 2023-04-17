Об этом сообщает ТаТоТаке .

По информации источника, Украина сыграет с Германией в Бремене 12 июня.

"По нашей информации, этот матч состоится ориентировочно 12 июня в городе Бремен. Через несколько недель будет официальное подтверждение", - сказал журналист Михаил Спиваковский.

В июне сборную Украины также ждут два матча квалификации Евро-2024 - с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня).

Украинцы стартовали в отборе в Лондоне с поражения от Англии со счетом 0:2. Также соперником нашей команды по группе является Италия.