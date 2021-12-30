Стало известно, где экс-лидер "Шахтера" Марлос продолжит карьеру
Марлос по завершении контракта с "Шахтером" решил продолжить карьеру в Бразилии
Об этом сообщает Globo .
По информации издания, в ближайшие дни бывший полузащитник "Шахтера" и сборная Украины подпишет контракт с новым клубом.
Марлос выбирает между предложениями бразильских "Сан-Паулу", "Атлетико Паранаэнсе" и "Атлетико Минейро". Также его приглашают клубы из ОАЭ и Катара, однако сам игрок склоняется к возвращению на родину.
33-летний Марлос выступал за "Шахтер" с 2014 года. В донецкий клуб он перешел из "Металлиста". Также играл за бразильские "Куритибу", "Сан-Паулу" и уругвайский "Рентистас".
В сентябре 2017 года Марлос принял украинское гражданство. После этого провел за сборную Украины 27 матчей и забил 1 гол.
В нынешнем сезоне Марлос сыграл за "Шахтер" 26 матчей, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.
- Напомним, 12 декабря Марлос покинул "Шахтер" .
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