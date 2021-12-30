Стало известно, где экс-лидер "Шахтера" Марлос продолжит карьеру

Об этом сообщает Globo .

По информации издания, в ближайшие дни бывший полузащитник "Шахтера" и сборная Украины подпишет контракт с новым клубом.

Марлос выбирает между предложениями бразильских "Сан-Паулу", "Атлетико Паранаэнсе" и "Атлетико Минейро". Также его приглашают клубы из ОАЭ и Катара, однако сам игрок склоняется к возвращению на родину.

33-летний Марлос выступал за "Шахтер" с 2014 года. В донецкий клуб он перешел из "Металлиста". Также играл за бразильские "Куритибу", "Сан-Паулу" и уругвайский "Рентистас".

В сентябре 2017 года Марлос принял украинское гражданство. После этого провел за сборную Украины 27 матчей и забил 1 гол.

В нынешнем сезоне Марлос сыграл за "Шахтер" 26 матчей, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.