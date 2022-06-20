Стало известно, где "Динамо", "Шахтер", "Ворскла" и "Заря" будут играть домашние матчи в еврокубках
В новом сезоне "Динамо", "Шахтер", "Ворскла", "Заря" и "Днепр-1" будут принимать соперников в еврокубковых турнирах в Польше
Об этом сообщил польский журналист Петр Слонко в twitter .
По его информации, "Шахтер" будет играть в групповом раунде Лиги чемпионов в Варшаве. "Динамо" встретится с турецким "Фенербахче" во втором раунде квалификации ЛЧ во Вроцлаве.
"Ворскла" примет шведский АИК на втором этапе отбора Лиги конференций в Лодзи. В этом же городе будет выступать "Заря", которая стартует в ЛК третьего круга квалификации.
Что касается "Днепра-1", то он сыграет в Лиге Европы в одном из городов на юге Польши. В каком именно – пока неизвестно.
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15 июня в соперники "Ворскли" во втором квалификационном раунде Лиги конференций добрался шведский АИК . В тот же день стало известно, что "Динамо" на старте Лиги чемпионов встретится с "Фенербахче" . 18 июня сообщалось, что киевляне будут принимать турецкий клуб во Вроцлаве.
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