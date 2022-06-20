Об этом сообщил польский журналист Петр Слонко в twitter .

По его информации, "Шахтер" будет играть в групповом раунде Лиги чемпионов в Варшаве. "Динамо" встретится с турецким "Фенербахче" во втором раунде квалификации ЛЧ во Вроцлаве.

"Ворскла" примет шведский АИК на втором этапе отбора Лиги конференций в Лодзи. В этом же городе будет выступать "Заря", которая стартует в ЛК третьего круга квалификации.

Что касается "Днепра-1", то он сыграет в Лиге Европы в одном из городов на юге Польши. В каком именно – пока неизвестно.