Стало известно, где "Динамо" и "Шахтер" планируют играть домашние матчи УПЛ
"Динамо" планирует проводить домашние матчи чемпионата Украины в Киеве, а "Шахтер" – во Львове
Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас в telegram .
"Следующий чемпионат УПЛ будет стартовать в трех городах – Киеве, Львове и Ужгороде. Со временем в зависимости от деоккупации территорий и удаленности линии фронта география соревнований будет расширяться", – написал Бурбас.
По его информации в новом сезоне в Киеве планируют играть "Динамо", "Заря", "Черноморец", "Кривбасс", "Колос", "Ингулец", "Александрия", "Металлист 1925", "Ворскла" и "Металлист" . Во Львове - "Рух", "Львов" и "Шахтер". В Ужгороде – "Минай" и "Днепр-1". "Верес" хочет принимать соперников в Ривне, где в ближайшее время будет введен в эксплуатацию после реконструкции его стадион.
По информации Бурбаса, чемпионат Украины будет проведен в классическом формате – 16 команд будут соревноваться в два круга.
"Турнирная таблица монолитна. Без распределения на группы. Такой вариант тоже рассматривался на последнем заседании, но не был поддержан ни одним из клубов. Позиция такова, что каждый должен сыграть с каждым, чтобы не было споров о справедливости и легитимности проведения соревнований", - пояснил Бурбас.
- 21 июня журналист Андрей Сенькив утверждал, что в новом сезоне чемпионат Украины будет проходить в новом формате, а команды будут разделены на две группы.
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