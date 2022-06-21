Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас в telegram .

"Следующий чемпионат УПЛ будет стартовать в трех городах – Киеве, Львове и Ужгороде. Со временем в зависимости от деоккупации территорий и удаленности линии фронта география соревнований будет расширяться", – написал Бурбас.

По его информации в новом сезоне в Киеве планируют играть "Динамо", "Заря", "Черноморец", "Кривбасс", "Колос", "Ингулец", "Александрия", "Металлист 1925", "Ворскла" и "Металлист" . Во Львове - "Рух", "Львов" и "Шахтер". В Ужгороде – "Минай" и "Днепр-1". "Верес" хочет принимать соперников в Ривне, где в ближайшее время будет введен в эксплуатацию после реконструкции его стадион.

По информации Бурбаса, чемпионат Украины будет проведен в классическом формате – 16 команд будут соревноваться в два круга.

"Турнирная таблица монолитна. Без распределения на группы. Такой вариант тоже рассматривался на последнем заседании, но не был поддержан ни одним из клубов. Позиция такова, что каждый должен сыграть с каждым, чтобы не было споров о справедливости и легитимности проведения соревнований", - пояснил Бурбас.

21 июня журналист Андрей Сенькив утверждал, что в новом сезоне чемпионат Украины будет проходить в новом формате, а команды будут разделены на две группы.

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