Стало известно, где "Динамо" будет принимать "Фенербахче" в Лиге чемпионов
Киевское "Динамо" примет турецкий "Фенербахче" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов в польском Вроцлаве
Об этом сообщил польский журналист Петр Слонка в twitter .
По его информации, вероятнее всего, матч между киевлянами и стамбульцами состоится во Вроцлаве. Слонка отметил, что "Динамо" еще не приняло окончательного решения и рассматривает несколько других вариантов.
Городской стадион во Вроцлаве способен принять 45 тысяч зрителей. Он является домашней ареной клуба высшего польского дивизиона "Шленск".
"Динамо" сыграет домашний матч против "Фенербахче" 19 или 20 июля.
- 15 июня стало известно, что "Динамо" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов встретится с "Фенербахче" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.49
Покупка 34.49Продажа 35.36
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.28
- Актуальное
- Важное