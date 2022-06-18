Об этом сообщил польский журналист Петр Слонка в twitter .

По его информации, вероятнее всего, матч между киевлянами и стамбульцами состоится во Вроцлаве. Слонка отметил, что "Динамо" еще не приняло окончательного решения и рассматривает несколько других вариантов.

Городской стадион во Вроцлаве способен принять 45 тысяч зрителей. Он является домашней ареной клуба высшего польского дивизиона "Шленск".

"Динамо" сыграет домашний матч против "Фенербахче" 19 или 20 июля.

15 июня стало известно, что "Динамо" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов встретится с "Фенербахче" .

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