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Стало известно, где "Динамо" будет принимать "Фенербахче" в Лиге чемпионов

18 июня, 2022 суббота
10:38
Спорт

Киевское "Динамо" примет турецкий "Фенербахче" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов в польском Вроцлаве

Об этом сообщил польский журналист Петр Слонка в twitter .

По его информации, вероятнее всего, матч между киевлянами и стамбульцами состоится во Вроцлаве. Слонка отметил, что "Динамо" еще не приняло окончательного решения и рассматривает несколько других вариантов.

Городской стадион во Вроцлаве способен принять 45 тысяч зрителей. Он является домашней ареной клуба высшего польского дивизиона "Шленск".

"Динамо" сыграет домашний матч против "Фенербахче" 19 или 20 июля.

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Фенербахче
Вроцлав
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