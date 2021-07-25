Стало известно, где чаще всего лишают свободы в Европе

Там на 100 тысяч граждан пока приходится 345 заключенных, передает Еспресо.TV .



Как можно увидеть на соответствующей инфографике от Академии, второе место по количеству заключенных занимает Турция (335 заключенных на 100 тысяч населения), третье - Россия (331).



В Украине этот показатель составляет 148 заключенных, в Польше - 181.



А минимальное количество заключенных на 100 тыс. человек среди европейских стран, согласно исследованию, обнаружено в Исландии (33) и Норвегии (49).







Следует отметить, что после сфальсифицированных режимом Александра Лукашенко итогов президентских выборов 9 августа 2020 года и дальнейшей попытки проведения демократической революции в Беларуси резко увеличилось количество политзаключенных. Сейчас белорусские правозащитники причисляют к этой категории около 600 человек.



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