Стало известно, где будут показывать матчи сборной Украины после закрытия каналов Ахметова
Украинская ассоциация футбола планирует показывать матчи сборной Украины на одном из общедоступных каналов
Об этом сообщает KDK .
По информации журналиста Сергея Болотникова, контракт УАФ с медиагруппой "Украина" по трансляции матчей национальной команды закончился. Сборная Украины в 2022 году проведет еще три матча в Лиге наций, но тендера на их показ не будет. По информации источника, УАФ ведет переговоры с УЕФА, чтобы получить разрешение на трансляцию сборной на одном из общедоступных каналов.
21 и 27 сентября Украина сыграет с Шотландией, а 24 сентября встретится с Арменией.
Пока команда Александра Петракова имеет 7 очков и занимает в группе 1 второго дивизиона Лиги наций первое место. Шотландия с 6 пунктами вторая, у Ирландии 4 балла и идет третья, Армения с 3 очками - четвертая.
Матчи сборной Украины транслировались на телеканалах "Футбол 1/2/3" и "Украина". Последние игры национальной команды транслировал канал "Индиго", который также относится к медиагруппе "Украина".
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