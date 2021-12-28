Стало известно, до скольких лет собирается играть Криштиану Роналду
Мать футболиста английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду Долорес Авейру заявила, что португалец собирается играть до 40 лет
Об этом сообщает The Scottish Sun.
По словам Долореса Авейра, Кришитану Роналду в свои 36 не собирается завершать карьеру и собирается играть до 40 лет.
"Я уже спрашивала его о том, хочет ли он быть тренером, когда закончит играть. Он ответил, что хочет наслаждаться жизнью. Он будет играть до сорока лет", – сказала Авейру.
В нынешнем сезоне Криштиану Роналду сыграл за МЮ 20 матчей, забил 13 голов и отдал 2 результативных передачи.
- Напомним, 3 декабря главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник выразил восхищение физической формой Криштиану Роналду.
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