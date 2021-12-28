Стало известно, до скольких лет собирается играть Криштиану Роналду

Об этом сообщает The Scottish Sun.

По словам Долореса Авейра, Кришитану Роналду в свои 36 не собирается завершать карьеру и собирается играть до 40 лет.

"Я уже спрашивала его о том, хочет ли он быть тренером, когда закончит играть. Он ответил, что хочет наслаждаться жизнью. Он будет играть до сорока лет", – сказала Авейру.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду сыграл за МЮ 20 матчей, забил 13 голов и отдал 2 результативных передачи.