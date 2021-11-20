Стало известно, чем кормят мигрантов на границе между Беларусью и Польшей
Мигранты из стран Азии и Африки, находящиеся в логистическом центре в селе Брузги, что с белорусской стороны границы с Польшей, ежесуточно получают паек
Его раздает Красный Крест, информирует Еспресо.TV.
В паек входят три упаковки вермишели быстрого приготовления, два пакета молока, две банки тушенки, две банки рыбных консервов, палка колбасы, буханка хлеба, по одной пачке печенья и вафель, а также гранат. Такой пакет с едой весит 4 кг.
Горячее питание беженцы получают как минимум один раз в день, сообщает белорусский портал Хартия'97.
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К мигрантам также приезжают автолавки. Одна из автолавок продает только сигареты, она ежедневно доставляет 1 250 блоков сигарет.
По данным Красного Креста, ежедневно мигранты получают 2 тонны каши на обед и 8 тонн консервов и фруктов.
- Польские специальные службы располагают информацией, что в Брузгах белорусские власти создали плацдарм подготовки мигрантов для новых атак на Польшу. С таким заявлением выступил спикер министра - координатора спецслужб Станислав Жарин.
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