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OPINION

Сталинград как фикция "победы"

Игорь Гулик
1 февраля, 2023 среда
20:06
Мнение

Последнее дело для политика – при отсутствии собственных достижений греться в лучах славы других. Тем более – сомнительной славы

Путин едет в Волгоград, чтобы хотя бы на несколько дней годовщины Сталинградской битвы вернуть ему старое название. Название, в основе которого — фамилия диктатора, вызывающая отвращение и идиосинкразию не только у тех, кому пришлось пережить мрак сталинского террора, и их потомков. Сталинизм – синоним неприемлемой в мировой политике XXI века политической практики, олицетворение рафинированного зла.

Осужденный своими же однопартийцами с трибуны XX съезда, он стал проклятием целого пласта русской истории, следовательно, во времена брежневизма, стыдливо замалчивался, как в семьях не желают разводиться об уродах. Во времена горбачевской перестройки общество (среди него и пережившие сталинизм на собственной коже) ужаснулось от масштабов преступлений и террора, от цены, которую заплатили народы СССР (среди них — и россияне), за "великую победу", "коллективизацию", "индустриализацию"… Одним словом, за все "виктории" "дядюшки Джо", недоученного семинариста и большевицкого бандита Джугашвили.

Прощание без покаяния не стоит и гроша. Это нужно было понять еще в 1986 году, когда в еще советских кинотеатрах публика замирала перед экранами на "Покаянии" Тенгиза Абуладзе

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Казалось бы тогда, в годы "гласности" и после, Россия навсегда простилась со сталинизмом. Но прощание без покаяния не стоит и гроша. Это нужно было понять еще в 1986 году, когда в еще советских кинотеатрах публика замирала перед экранами на "Покаянии" Тенгиза Абуладзе. И дать самим себе ответ на риторический вопрос (точнее, восклицательный знак) в самом известном диалоге:

– Скажите, эта дорога ведет к храму?

– Это улица Варлама (герой Абуладзе, прототипом которого был Сталин.Авт.). Не эта улица ведет к храму.

– Тогда зачем она? Зачем дорога, если она не ведет к храму?

Ответ все еще висит в воздухе русских просторов. Ведь "народцу", в принципе, "какая разница". Ибо "народец" сознательно вручает власть в руки прямого наследника сталинских карателей из НКВД-ОГПУ-МГБ-КГБ, разрешив этой преступной квадриге все, что ей вздумается.

Война против Украины, — ей-богу, не дорога в храм, как изо всех сил старается подавать московская пропаганда, взывая на весь мир о "защите русскоязычных", "адиннарот", "денацификации братьев". Война в Украине – это продолжение сталинской политики геноцида украинцев, потому что тогда сатрапу мало было Голодомора. Ему не хватило даже товарняков, чтобы после "воссоединения" 1939 года (фактически сговора с Гитлером) вывезти в Сибирь всех галичан.

Война в Украине – это продолжение сталинской политики геноцида украинцев, потому что тогда сатрапу мало было Голодомора. Ему не хватило даже товарняков, чтобы после "воссоединения" 1939 года (фактически сговора с Гитлером), вывезти в Сибирь всех галичан

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И вот когда в этой позорной "спецоперации" Путин увяз по уши в военных провалах, когда международное сообщество сумело консолидироваться для должного отпора неосталинизму и уже задумывается не только о том, чем помочь Украине, но и как наказать военных преступников, бункерный дед снова выкапывает сгнивший труп "Варлама", и старается продать его давнюю "победу" как свою. Ну, если смена дорожных указателей является викторией, то пусть так и будет… Во всяком случае, спутнику Путина, "тик-ток-генералу" Кадырову устроят фон для очередного видосика.

Лозунг "Можем повторить!" является идеологемой войны против Украины, кратким изложением всех путинских долгих "исторических речей" и многолетних усилий роспропагандистов

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У Путина есть опыт. В принципе, "победобесие" при его правлении стало фактически государственной доктриной России, эффективным камуфляжем реального положения дел в стране и инструментом международной политики. Лозунг "Можем повторить!" является идеологемой войны против Украины, кратким изложением всех путинских долгих "исторических речей" и многолетних усилий роспропагандистов. "Антифашистский" флер путиносталинизма метко развеял Тимоти Снайдер, заявив, что "называть других фашистами, когда вы сами фашисты, — основная путинская практика. Я назвал это "шизофашизмом". У украинцев элегантнейшая формулировка. Они называют это "рашизмом".

… И Путин едет в Волгоград. Возвращаться будет из Сталинграда. Путешествия в прошлое всегда опасны. Хотя бы тем, что похожи на фарс.

PS И о цене Сталинграда. В сражении на Волге германская армия потеряла 1,5 млн человек, 3 тыс. танков, 12 тыс. пушек и минометов, 4,4 тыс. самолетов. Потери красной армии – 1 миллион 130 тыс. человек, 4,3 тыс. танков, 15,7 тыс. пушек и минометов, 2,8 тыс. самолетов.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захид".

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