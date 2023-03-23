Об этом сообщает BBC со ссылкой на гендиректора компании OpenAI Сэма Альтмана.

По словам предпринимателя, компания "чувствует себя ужасно" из-за сбоя, добавив, что эта значительная ошибка уже исправлена.

"У нас возникла серьезная проблема с ChatGPT из-за ошибки из-за библиотеки с открытым исходным кодом, для которой мы уже разработали исправление. Некоторый процент пользователей мог видеть названия разговоров других," - сообщил Альтман.

В социальной сети twitter пользователи начали делиться изображениями истории чатов, которые не принадлежали им. Это вызывало беспокойство, ведь инцидент свидетельствует о наличии доступа компании OpenAI к анонимным чатам.

Справка:

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT от компании OpenAI стал популярен в конце 2022 года. ИИ способен быстро и уверенно отвечать на вопросы разной сложности, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде.