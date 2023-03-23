Стали видны разговоры других: у ChatGPT произошел сбой
В чат-боте с искусственным интеллектом ChatGPT произошел технический сбой, из-за чего некоторые пользователи могли видеть темы разговоров других
Об этом сообщает BBC со ссылкой на гендиректора компании OpenAI Сэма Альтмана.
По словам предпринимателя, компания "чувствует себя ужасно" из-за сбоя, добавив, что эта значительная ошибка уже исправлена.
"У нас возникла серьезная проблема с ChatGPT из-за ошибки из-за библиотеки с открытым исходным кодом, для которой мы уже разработали исправление. Некоторый процент пользователей мог видеть названия разговоров других," - сообщил Альтман.
В социальной сети twitter пользователи начали делиться изображениями истории чатов, которые не принадлежали им. Это вызывало беспокойство, ведь инцидент свидетельствует о наличии доступа компании OpenAI к анонимным чатам.
Справка:
Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT от компании OpenAI стал популярен в конце 2022 года. ИИ способен быстро и уверенно отвечать на вопросы разной сложности, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде.
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