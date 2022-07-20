Стали известны окончательные претенденты на должность премьера Великобритании
Согласно результатам пятого тура голосования за будущего лидера Консервативной партии Великобритании участие в выборах примут бывший министр финансов Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс
Об этом сообщает Европейская Правда.
Отмечается, что в ходе голосования было отдано 387 из 389 голосов. При этом еще два голоса не были засчитаны. Результаты голосования следующие:
- младшееая министр по торговой политике Пенни Мордонт – 105 (было 92);
- бывший министр финансов Риши Сунак – 137 (было 118);
- министерша иностранных дел Лиз Трасс – 113 (было 86).
В результате этого продолжат бороться за должность премьера Риши Сунак и Лиз Трасс, ведь Пенни Мордонт выбывает из гонки.
Как известно, 21 июля британский парламент уходит на каникулы. Это значит, что за это время члены Консервативной партии будут голосовать по почте, чтобы избрать нового лидера.
Результат будет оглашен 5 сентября.
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