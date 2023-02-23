Стали известны обязательные предметы на НМТ-2023
В четверг, 23 февраля, парламент поддержал проект закона, согласно которому украинские школьники для поступления будут обязательно сдавать украинский язык и математику, третий предмет останется на выбор
Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт.
Третьим предметом абитуриент может выбрать историю Украины, иностранный язык, биологию, физику или химию.
"За" проголосовало 285 депутатов.
Он отметил, что в 2023 году учащиеся 11-х классов освобождаются от составления ГИА, экзамен для получения высшего образования будет проводиться в формате НМТ.
"Очень важно, что тестирование будет проходить в течение одного дня. Безопасность была, есть и будет на первом месте", - подчеркнул Шкарлетт.
- Александр Кондратюк, эксперт по образовательным вопросам, основатель Всеукраинской образовательной компании ВНО Setstud, отметил , что задачи на НМТ будут профильного уровня с открытыми ответами и времени на их выполнение в 4 раза меньше, чем было на ВНО.
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