Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт.

Третьим предметом абитуриент может выбрать историю Украины, иностранный язык, биологию, физику или химию.

"За" проголосовало 285 депутатов.

Он отметил, что в 2023 году учащиеся 11-х классов освобождаются от составления ГИА, экзамен для получения высшего образования будет проводиться в формате НМТ.

"Очень важно, что тестирование будет проходить в течение одного дня. Безопасность была, есть и будет на первом месте", - подчеркнул Шкарлетт.