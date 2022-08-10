Стали известны области, из которых эвакуируют жителей в случае вероятной аварии на ЗАЭС
Эвакуируют население, проживающее в радиусе 50 км вокруг Запорожской атомной электростанции
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире всеукраинского телемарафона.
"Есть четкие планы эвакуации населения в тех ситуациях, когда может возникнуть чрезвычайная ситуация ядерного характера на территории Запорожской АЭС, — сказал Старух. - В мирное время были проработаны эти планы...
Он уточнил, что согласно планам, отселению подлежат 275 тысяч человек из 50-километровой зоны. Это жители Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей.
Глава Запорожской ОВА также сообщил, что ядерные реакторы на ЗАЭС надежны. Они также рассчитаны на разные ситуации и могут выдержать ушибы. Однако ситуация с хранилищем отработанного ядерного топлива сложнее.
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