Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире всеукраинского телемарафона.

"Есть четкие планы эвакуации населения в тех ситуациях, когда может возникнуть чрезвычайная ситуация ядерного характера на территории Запорожской АЭС, — сказал Старух. - В мирное время были проработаны эти планы...

Он уточнил, что согласно планам, отселению подлежат 275 тысяч человек из 50-километровой зоны. Это жители Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей.

Глава Запорожской ОВА также сообщил, что ядерные реакторы на ЗАЭС надежны. Они также рассчитаны на разные ситуации и могут выдержать ушибы. Однако ситуация с хранилищем отработанного ядерного топлива сложнее.

Советник министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Лала Тарапкина 9 августа заявила, что в случае катастрофы на ЗАЭС Запорожская область будет потеряна для проживания.

8 августа советник главы ОПУ Михаил Подоляк призвал Совбез ООН отреагировать из-за ситуации на ЗАЭС.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить обстрел Запорожской АЭС и предоставить доступ к ней международным инспекторам

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