Стали известны имена ведущих и комментаторов Евровидения-2023
Ведущей от Украины станет фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, а комментатором шоу – ведущий украинских нацотборов Тимур Мирошниченко
Об этом сообщает " Общественное. Культура ".
Ведущими от Великобритании станут британские певицы Ханна Вэддингхэм и Алиша Диксон, а также многолетний ведущий конкурса Грэм Нортон. Комментатором от Великобритании стала Сэм Квек. Вместе они проведут гранд-финал Евровидения-2023, который состоится на арене Liverpool в субботу, 13 мая.
Два полуфинала, которые состоятся 9 и 11 мая, также проведут Санина, Вэддингхэм и Диксон.
"Для меня большая честь вести Евровидение-2023. В этом году мы станем свидетелями уникального шоу, которое Украина разделит с Великобританией. Мне одновременно волнительно и радостно быть частью Евровидения в этом году. Я уверена, что даже во время войны мы продемонстрируем свою прекрасную культуру на высшем уровне", — комментирует Юлия Санина.
Постоянный комментатор Евровидения в Украине Тимур Мирошниченко вместе с Сэм Квек станут ведущими прямой трансляции торжественной церемонии открытия Евровидения-2023 на официальном ютуб-канале песенного конкурса. Кроме того, Мирошниченко будет появляться в видеовставках во время эфира и комментировать конкурс в центре событий.
"Я уже почти двадцать лет являюсь частью украинской семьи Евровидения, и это всегда необычно особенное событие, которое всех нас объединяет музыкой. Я рад быть комментаторским голосом Украины из Ливерпуля, знакомить новых и настоящих поклонников Евровидения со всеми событиями прямо с Арены и, несомненно, некоторыми эксклюзивами из-за кулис", - поделился впечатлениями Мирошниченко.
- В субботу, 17 декабря, прошел финал Национального отбора участника песенного конкурса Евровидения-2023. Победителями отбора стала группа TVORCHI , им удалось покорить сердца зрителей, получив от них 10 баллов. Судьи оценили выступление в 9 баллов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.22
Покупка 39.22Продажа 39.87
-
EUR
Покупка 41.29Продажа 42.15
- Актуальное
- Важное