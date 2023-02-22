Стали известны имена ведущих и комментаторов Евровидения-2023

Об этом сообщает " Общественное. Культура ".

Ведущими от Великобритании станут британские певицы Ханна Вэддингхэм и Алиша Диксон, а также многолетний ведущий конкурса Грэм Нортон. Комментатором от Великобритании стала Сэм Квек. Вместе они проведут гранд-финал Евровидения-2023, который состоится на арене Liverpool в субботу, 13 мая.

Два полуфинала, которые состоятся 9 и 11 мая, также проведут Санина, Вэддингхэм и Диксон.

"Для меня большая честь вести Евровидение-2023. В этом году мы станем свидетелями уникального шоу, которое Украина разделит с Великобританией. Мне одновременно волнительно и радостно быть частью Евровидения в этом году. Я уверена, что даже во время войны мы продемонстрируем свою прекрасную культуру на высшем уровне", — комментирует Юлия Санина.

Постоянный комментатор Евровидения в Украине Тимур Мирошниченко вместе с Сэм Квек станут ведущими прямой трансляции торжественной церемонии открытия Евровидения-2023 на официальном ютуб-канале песенного конкурса. Кроме того, Мирошниченко будет появляться в видеовставках во время эфира и комментировать конкурс в центре событий.

"Я уже почти двадцать лет являюсь частью украинской семьи Евровидения, и это всегда необычно особенное событие, которое всех нас объединяет музыкой. Я рад быть комментаторским голосом Украины из Ливерпуля, знакомить новых и настоящих поклонников Евровидения со всеми событиями прямо с Арены и, несомненно, некоторыми эксклюзивами из-за кулис", - поделился впечатлениями Мирошниченко.