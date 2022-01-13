Стали известны имена украинских военных, погибших на Донбассе 10 января в результате подрыва
В понедельник, 10 января, двое военнослужащих Объединенных сил Илья Супрун и Валерий Петренко взорвались на неизвестном взрывном устройстве
Об этом сообщила заместитель директора Департамента социальной политики Днепровского городского совета Юлия Дмитрова.
"Город Днепр потерял двух защитников. Сегодня они возвращаются домой", - написала Дмитрова.
Одному военному лейтенанту Илье Супруну было 23 года. Старшему солдату Валерию Петренко был 51 год. Оба погибших служили в 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригаде.
Дмитрова отметила, что дату и время прощания с военными сообщат отдельно.
- Как сообщалось ранее, 10 января два украинских военных в зоне Операции объединенных сил взорвались на неизвестном взрывном устройстве, в тот день российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня.
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