Стали известны имена украинских военных, погибших на Донбассе 10 января в результате подрыва

Об этом сообщила заместитель директора Департамента социальной политики Днепровского городского совета Юлия Дмитрова.



"Город Днепр потерял двух защитников. Сегодня они возвращаются домой", - написала Дмитрова.



Одному военному лейтенанту Илье Супруну было 23 года. Старшему солдату Валерию Петренко был 51 год. Оба погибших служили в 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригаде.



Дмитрова отметила, что дату и время прощания с военными сообщат отдельно.

Как сообщалось ранее, 10 января два украинских военных в зоне Операции объединенных сил взорвались на неизвестном взрывном устройстве, в тот день российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня.