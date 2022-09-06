Стали горой: шахтеры вступились за своего директора и не пускают нового

Игорь Пиляй уже второй год председательствует на шахте "Надежда" во Львовской области. Еще 29 августа он отчитывался о работе предприятия на селекторном совещании. И неожиданно узнал: прошло три дня, как его уволили с должности исполняющего обязанности директора. Сразу припомнил и недавний звонок из Министерства энергетики. Руководителя шахты просили написать заявление об увольнении. Он решил сообщить об этом трудовому коллективу.

''Конечно, это вызвало беспокойство, и после этого на собрании было принято единогласное решение: поддержать действующего директора и сказать, чтобы он не писал заявление и обратиться в Министерство с позицией коллектива. К нам приезжал несколько дней назад представитель Министерства. И мы спрашивали его: с чем связана такаяе смена руководства. Нам ничего конкретного не ответили, только то, что закончился контракт Игоря Пиляя", - объяснил глава профсоюза шахты "Надежда" Руслан Вихоть.

По мнению шахтеров, менять руководство нет смысла. На предприятии рабочим своевременно выплачивают зарплату, а также наращивают угледобычу. В Минэнерго уже успели найти замену директору - бывшего работника шахты "Надежда" Павла Мороза. Согласно приказу министерства от 26 августа он является новым директором предприятия. Но это указано только в государственном реестре. В отделе кадров шахты документа о назначении нет.

"Что касается назначения нового руководителя, насколько нам известно, с ним уже заключен контракт. А каково основание заключения контракта, когда контракт заключается на основании проведенного конкурса. То есть здесь тоже есть вопросы к Министерству", - отмечает заместитель директора шахты "Надежда" по правовым вопросам. .

Около трехсот шахтеров поддерживают своего руководителя Игоря Пиляя. Не желают допускать на предприятие директора от Министерства.

"Наши требования просты: чтобы люди имели слово, чтобы людям прислушивались, чтобы мы имели в своей стране какой-то вес. А не так, что нам ставят ультиматумы", - делится с нами работник шахты "Надежда" Богдан Крушинский.

Сам Павел Мороз признает себя новым руководителем. Но не может попасть на предприятие.

"Заказным письмом передадим на предприятие "Надежда" Приказ Минэнергетики о моем назначении как руководителе. Я могу не заходить. Пусть откроют ворота, пусть люди выйдут за территорию и я с ними буду общаться".

А уже вечером 5 сентября шесть шахтеров не поднялись из рудника в знак протеста против назначения нового руководителя. Сколько работников там будет - неизвестно. Об этом заявил Игорь Пиляй. В настоящее время профсоюз готовит срочное обращение к Министерству энергетики Украины.