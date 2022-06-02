Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

"По данным следствия, бывшие мэр Старобельска и председатель Старобельской райгосадминистрации Луганской области, депутат райсовета и работники органов местного самоуправления вступили в преступный сговор с представителями оккупационных войск РФ и подконтрольного им "ЛНР" с целью трудоустройства в незаконных органах псевдореспублики.

Подозреваемые стали должностными лицами в оккупационных администрациях Старобельского, Новопсковского, Беловодского и Марковского районов ОРЛО.

Им объявили подозрение в коллаборационизме (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Чиновников объявили в розыск, чтобы задержать.

31 мая СБУ объявила подозрение депутату от ОПЗЖ, которого кафиры назначили "председателем военно-гражданской администрации г. Днепрорудное"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb