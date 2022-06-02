Стали чиновниками "ЛНР": В Луганской области объявили подозрение экс-чиновникам органов местной власти
В Старобельске в Луганской области ОГПУ подозревает в коллаборационизме мэра, главу РГА и депутата райсовета, ставших должностными лицами "ЛНР"
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
"По данным следствия, бывшие мэр Старобельска и председатель Старобельской райгосадминистрации Луганской области, депутат райсовета и работники органов местного самоуправления вступили в преступный сговор с представителями оккупационных войск РФ и подконтрольного им "ЛНР" с целью трудоустройства в незаконных органах псевдореспублики.
Подозреваемые стали должностными лицами в оккупационных администрациях Старобельского, Новопсковского, Беловодского и Марковского районов ОРЛО.
Им объявили подозрение в коллаборационизме (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Чиновников объявили в розыск, чтобы задержать.
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