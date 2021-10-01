Стала известна зарплата украинца Вернидуба в клубе-сенсации ЛЧ "Шерифе"

Об этом сообщает ProTV Chişinău.



Зарплата Вернидуба является самой низкой среди всех тренеров команд группы D Лиги чемпионов. Зарплата тренеров "Шахтера", "Интера" и "Реала" колеблется от 160 тыс. до 1 млн евро в месяц.



По информации источника, средняя зарплата футболистов "Шерифа" составляет 5-7 тыс. евро в месяц. Лидеры получают около 15 тыс. евро в месяц, молодежь и малоизвестные игроки - около 1 тыс. евро в месяц.



3-й тур Лиги чемпионов состоится 19 октября. "Шахтер" сыграет против "Реала", а "Шерифу" предстоит встреча с миланским "Интером".



После 2-х матчей группу D сенсационно возглавил молдавский "Шериф" Юрия Вернидуба, у которого 6 очков. Следом идет "Реал" с тремя баллами. "Шахтер" и "Интер" делят 3-4 место, у них по 1 набранному пункту.

28 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью против миланского "Интера".

В другом матче ЛЧ молдавский "Шериф" сенсационно победил мадридский "Реал"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb