Стала известна зарплата украинца Вернидуба в клубе-сенсации ЛЧ "Шерифе"
Украинский тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб зарабатывает в клубе менее 20 тыс. евро в месяц
Об этом сообщает ProTV Chişinău.
Зарплата Вернидуба является самой низкой среди всех тренеров команд группы D Лиги чемпионов. Зарплата тренеров "Шахтера", "Интера" и "Реала" колеблется от 160 тыс. до 1 млн евро в месяц.
По информации источника, средняя зарплата футболистов "Шерифа" составляет 5-7 тыс. евро в месяц. Лидеры получают около 15 тыс. евро в месяц, молодежь и малоизвестные игроки - около 1 тыс. евро в месяц.
3-й тур Лиги чемпионов состоится 19 октября. "Шахтер" сыграет против "Реала", а "Шерифу" предстоит встреча с миланским "Интером".
После 2-х матчей группу D сенсационно возглавил молдавский "Шериф" Юрия Вернидуба, у которого 6 очков. Следом идет "Реал" с тремя баллами. "Шахтер" и "Интер" делят 3-4 место, у них по 1 набранному пункту.
- 28 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью против миланского "Интера".
- В другом матче ЛЧ молдавский "Шериф" сенсационно победил мадридский "Реал"
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