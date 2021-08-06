Стала известна сумма штрафа за продажу лекарств в аптеках детям до 14 лет

Об этом на своей странице в Facebook сообщает председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.



Парламенту нужно принять законопроект № 5123-1, который вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. То есть вводит штрафы за нарушение запрета на продажу лекарств детям:

при первом нарушении в размере 6800 - 13600 гривен.

при повторном - 13 600 гривен - 23 800 гривен.

"Штрафы довольно большие. Если же и этого будет мало, будем инициировать введение уголовной ответственности для случаев, когда продажа лекарств привел к гибели ребенка", - подчеркнул Радуцкий.

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