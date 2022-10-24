Об этом сообщает Deadline.

Актер скончался от полиорганной недостаточности. В свидетельстве о смерти Робби Колтрейна отмечено, что он страдал от сепсиса, инфекции нижних дыхательных путей и блокады сердца.

Кроме того, у Колтрейна, сыгравшего Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере, также диагностировали ожирение и диабет 2 типа.

Звезда Гарри Поттера, Джеймса Бонда и Крекера скончался в больнице недалеко от своего дома в шотландском городе Ларберт. Последние два года актер страдал из-за плохого состояния здоровья. Колтрейн родился под именем Энтони Роберт Макмиллан в городе Рутерглен, Шотландия в 1950 году. Он взял сценический псевдоним в честь джазового саксофониста Джона Колтрейна.

Информация о смерти актера появилась 14 октября.

24 мая британская писательница Джоан Роулинг выложила книги о Гарри Поттере в переводе на украинский язык в бесплатном доступе на своем сайте Pottermore Publishing.

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