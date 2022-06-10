Стала известна причина, почему Зинченко готов уйти из "Манчестер Сити"

Об этом сообщает 90min.com.

По информации источника, Зинченко счастлив в "Манчестер Сити", но хотел бы играть чаще и в центре полузащиты, на своей родной позиции, на которой он выступает в сборной Украины.

Украинским футболистом интересуются английские "Арсенал", "Эвертон", "Лестер", "Вест Хэм" и "Вулвергемптон". Также есть интерес из Италии. Речь идет о "Наполи" и "Интере".

Портал Тransfermarkt оценивает украинца в 25 млн евро. В этом сезоне Александр Зинченко стал чемпионом Англии в четвертый раз в карьере. На счету 25-летнего универсала 15 матчей и отдал 4 голевых передачи.