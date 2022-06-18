Стала известна причина, по которой Штаты приостановили продажу Украине элитных беспилотников
В администрации президента США Джо Байдена возникли опасения, что после продажи Украине четырех ударных беспилотников MQ-1C Grey Eagle их секретное оборудование для наблюдения может попасть в руки потенциального врага – России
Об этом сообщает Reuters .
Техническое возражение против продаж было выдвинуто в ходе более глубокой проверки Управлением по безопасности оборонных технологий Пентагона, которому поручено охранять дорогостоящие технологии. Ранее план по продаже БПЛА был одобрен Белым домом.
Возражение против экспорта беспилотников возникло из-за опасений, что радар и оборудование для наблюдения на беспилотниках могут создать угрозу безопасности Соединенных Штатов, если они попадут в руки России. Источники в Пентагоне сообщили, что это рассуждение было упущено из виду при первоначальном рассмотрении, но всплыло на переговорах в конце прошлой недели.
Решение о продлении соглашения в настоящее время рассматривается высшими инстанциями в Пентагоне, но сроки принятия какого-либо решения неясны. Одним из решений могла бы стать замена существующего радарного и сенсорного комплекса на упрощенный вариант, но на его разработку и установку могут уйти месяцы.
Четыре беспилотника Grey Eagle производства General Atomics первоначально предназначались для армии США. Согласно официальным документам, MQ-1C Grey Eagle стоят от 10 миллионов долларов за один. "Серые орлы" развивают скорость до 250 км/ч и могут работать на высоте более 8 км.
- Напомним, в Литве купили еще 4 беспилотника для Украины
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