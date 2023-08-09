Стала известна предварительная дата презентации iPhone 15
В среду стало известно, что компания Apple представит iPhone 15 и новые часы, вероятно, во вторник, 12 сентября
Об этом сообщает редактор Bloomberg и инсайдер Марк Гурман .
"Признаки все чаще указывают, что iPhone 15 представят 12 сентября. Но, по-видимому, теоретически все еще может измениться", - пишет Гурман.
Signs are increasingly pointing to Sept. 12 as the iPhone 15 event date, but obviously things can still theoretically change. https://t.co/hVKgjJGMc1— Mark Gurman (@markgurman) August 8, 2023
Ранее редактор Bloomberg в своей еженедельной рубрике Power On заявлял, что мероприятие Apple состоится 12 или 13 сентября, а продажи начнутся 22 сентября.
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Apple планирует представить четыре новых смартфона, среди которых iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max, а также часы Apple Watch Series 9 и новые Apple Watch Ultra.
На этой неделе стало известно, что компания TSMC не взыскала плату с Apple за дефектные 3-нм однокристальные системы Apple A17 Bionic для iPhone 15 Pro.
Это еще одно доказательство того, что Apple в этом году готовится перейти из Lightning на стандарт USB-C.
- Ранее мы писали, что в сентябре компания Apple традиционно представит новую линейку смартфонов - iPhone 15. Уже сейчас в СМИ трубят о нововведениях "яблочных" телефонов, претерпевших ощутимые изменения в дизайне. Так, iPhone 15 получит более тонкие рамки вокруг дисплея – их ширина уменьшится с 2,1 до 1,5 миллиметра.
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