Стала известна настоящая причина увольнения Шевченко из "Дженоа"

Об этом заявил журналист Игорь Цыганик, сообщает FootballHub в YouTube.

По его информации, владельцы "Дженоа" не выполнили обещания, которые давали Шевченко перед его назначением главным тренером.

"Когда Шевченко согласился возглавить "Дженоа", были определенные договоренности, что ему будет выделен бюджет для усиления команды в зимнее трансферное окно. Были оговорены фамилии футболистов, которые должны были перейти в "Дженоа". Инвесторы не смогли выполнить эти обещания и самое главное, что не понятно – они не захотели тратить, не имеют ли денег", - сказал Цыганик.

Он добавил, что именно это стало главной причиной увольнения украинского тренера.

"Это стало главной причиной того, что Шевченко был недоволен сложившейся ситуацией. Обещания были одни, а сделано все было иначе", - отметил Цыганик.

Андрей Шевченко тренировал "Дженоа" с ноября 2021 по январь 2022 года и был уволен из-за неудовлетворительных результатов, после того, как команда опустилась на 19-е место в чемпионате Италии.

23 января сообщалось, что Шевченко принял предложение возглавить сборную Польши по футболу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb