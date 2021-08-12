Стала известна космическая зарплата Месси в ПСЖ

Об этом сообщает Le Parisien .



По информации источника, аргентинец за 2 года заработает, как минимум, 120 млн евро. ПСЖ заплатил Лионелю Месси подписной бонус в размере 40 млн евро, а годовая зарплата Месси составит 41 млн евро. В соглашении также прописаны бонусы. Форвард заработает больше, если выиграет Лигу чемпионов с ПСЖ или возьмет еще один "Золотой мяч".



Месси подписал с ПСЖ контракт на два года. В соглашении также прописана возможность продолжения сотрудничества до 2024 года. Лео Месси стал самым высокооплачиваемым игроком ПСЖ. Его зарплата, 41 млн евро за сезон, крупнейшая в истории французской Лиги.



Аргентинец будет играть в Париже под 30-м номером. Именно с этой цифрой на спине он начинал свою карьеру в "Барселоне".



34-летний Месси выступал за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофеи, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.

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