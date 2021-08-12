Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт Стала известна космическая зарплата Месси в ПСЖ

Стала известна космическая зарплата Месси в ПСЖ

12 августа, 2021 четверг
14:14
Спорт Лионель Месси

Аргентинец Лионель Месси заработает во французском ПСЖ 41 млн евро за сезон

Об этом сообщает Le Parisien .

По информации источника, аргентинец за 2 года заработает, как минимум, 120 млн евро. ПСЖ заплатил Лионелю Месси подписной бонус в размере 40 млн евро, а годовая зарплата Месси составит 41 млн евро. В соглашении также прописаны бонусы. Форвард заработает больше, если выиграет Лигу чемпионов с ПСЖ или возьмет еще один "Золотой мяч".

Месси подписал с ПСЖ контракт на два года. В соглашении также прописана возможность продолжения сотрудничества до 2024 года. Лео Месси стал самым высокооплачиваемым игроком ПСЖ. Его зарплата, 41 млн евро за сезон, крупнейшая в истории французской Лиги.

Аргентинец будет играть в Париже под 30-м номером. Именно с этой цифрой на спине он начинал свою карьеру в "Барселоне".

34-летний Месси выступал за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофеи, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Наталка Діденко
10 августа, 2021 вторник
Дожди с грозами и жара: прогноз от синоптика Натальи Диденко на 11 августа
Клімкін Руденко
10 августа, 2021 вторник
Почему Лукашенко грозит Украине перейти границу. Павел Климкин в стриме с Сергеем Руденко
Сергій Шкарлет
11 августа, 2021 среда
"Будет реальностью, но не для всех": Шкарлет о зарплате в $ 4 тыс. для преподавателей
Киев
+27
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.7
    Покупка 26.7
    Продажа 26.92
  • EUR
    Покупка 31.27
    Продажа 31.64
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
12 августа
16:12
Лавров
Глава МИД РФ Лавров приехал в оккупированный Крым на молодежный форум
16:00
деоккупация Крыма
Отдельный вид военных преступлений: Украина передаст Международному уголовному суду данные об уничтожении оккупантами культурного наследия в Крыму
15:52
белорускалий
10% экспорта: Литва прекратит транзит удобрений "Беларуськалия" из-за санкций против режима Лукашенко
15:44
Инфографика
Артем Довбик
Рейтинг ФИФА: Сборная Украины неожиданно потеряла позицию после успеха на Евро-2020
15:40
COVID-19
Показатели COVID-госпитализации превышены в двух областях Украины
15:38
В Украине с 1 ноября появятся обновленные дорожные знаки: новый стандарт вступит в силу
15:35
Лавров
Лавров ответил Лукашенко: "Крым входит в союзное государство как часть РФ"
15:20
Сергей Гармаш
Встречи Зеленского с Байденом и Меркель, выборы в РФ: Гармаш назвал причины активизации оккупантами боевых действий
15:18
Зеленский
Зеленский создал рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики
15:18
КПВВ
Оккупанты анонсировали начало пропуска граждан через блокпост напротив КПВВ "Новотроицкое" 13 августа
14:59
Сергей Ребров
Преданный контракту с "Аль-Айном". Если клуб решит, что я должен уйти, возглавлю сборную Украины, - Ребров
14:54
корона
В Винницкой области от штамма коронавируса "Дельта" умерли три человека
14:50
вакцинация
В Ивано-Франковске учителям будут давать премию за прививки от COVID-19
14:48
Amnesty International: власти России сделали невозможным мирный протест в стране
14:48
Павел Климкин
Павел Климкин: Путин готов идти до конца и для него разрушить Украину - это миссия
14:46
Польская интеллигенция поздравляет Украину с 30-летием Независимости
14:31
Столицу Австралии закроют на семидневный карантин из-за одного выявленного случая коронавируса
14:30
В Хмельницкой области ураган сломал более ста гектаров леса
14:27
Дрифт в Киеве: Национальный заповедник "София Киевская" не позволял съемок на площади
14:15
Украина предоставила Литве 38 тонн гумпомощи для усиления охраны границ от нелегальных мигрантов
14:06
Телеканал "Интер" проверят из-за трансляции фильмов с российскими актерами
14:00
Ярослава Магучих
В этом не было никакой политической позиции, - легкоатлетка Магучих впервые объяснила, почему сфотографировалась с россиянкой на Олимпиаде
13:43
Чернобыль
В Чернобыле с начала года побывало 32 тыс. туристов
13:42
Politico: цель нового польского закона о медиа - не лишение влияния РФ и Китая, а закрытие проамериканских СМИ
13:40
жара
Украину накроет жара африканского происхождения, - прогноз от синоптика Натальи Диденко
13:36
Вакцина Moderna
Вакцины Pfizer и Moderna позволили использовать для прививки беременных, - CDC
13:24
брак
В июле в Украине зарегистрировали рекордное количество браков - почти 27 тысяч
13:21
Роман Яремчук
Футболист Яремчук отказался говорить на русском с журналистом из РФ
13:17
PR
258 миллионов долларов ждут победителя. Тысячи украинцев участвуют в тираже: у вас есть время до субботы
13:15
коронавирус
В Житомирской области обнаружили 20 случаев штамма "Дельта": один человек умер
13:05
лесные пожары
Больше всего горит не Европа: в NASA обнародовали карту лесных пожаров в мире
12:56
CoronaVac
Минздрав рекомендует сократить интервал между двумя дозами вакцины CoronaVac до двух недель
12:38
В Запорожье женщина облила себя бензином и подожгла
12:20
СБУ
Контрразведка СБУ задержала агента российской разведки
12:00
Банк "Расчетный центр" прекратил деятельность по собственной инициативе
11:55
В Карпатах в открый бассейн неожиданно прыгнула корова
11:52
COVID-19
Россия установила новый антирекорд смертности от COVID-19 за сутки
11:45
инсулин
Пациенты с 1 октября смогут получить инсулин по программе "Доступные лекарства"
11:26
В Киеве произошел пожар в гаражном кооперативе: сгорело не менее одно авто
11:13
В водах Японии шторм расколол пополам сухогруз. ФОТОФАКТ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV