Стала известна фамилия военного, погибшего 26 октября на Донбассе

Об этом сообщил Facebook Полтавский областной территориальный центр комплектования.



“Сегодня, 26 октября, выполняя боевое задание, верный военной присяге, в результате артиллерийского обстрела пророссийскими наемниками украинских позиций, погиб украинский воин – мастер-сержант Халиков Георгий Журович. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и жителям родной Шишацкой общины павшего защитника”, - говорится в сообщении.



Отметим, что с начала суток 26 октября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня в Донбассе, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью , еще один получил ранение.

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