Стала известна фамилия военного, погибшего 26 октября на Донбассе
26 октября в результате артиллерийских обстрелов украинских позиций погиб сержант Георгий Халиков
Об этом сообщил Facebook Полтавский областной территориальный центр комплектования.
“Сегодня, 26 октября, выполняя боевое задание, верный военной присяге, в результате артиллерийского обстрела пророссийскими наемниками украинских позиций, погиб украинский воин – мастер-сержант Халиков Георгий Журович. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и жителям родной Шишацкой общины павшего защитника”, - говорится в сообщении.
Отметим, что с начала суток 26 октября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня в Донбассе, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью , еще один получил ранение.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.31
Покупка 26.31Продажа 26.55
-
EUR
Покупка 30.45Продажа 30.83
- Актуальное
- Важное