Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Успешно завершили бета-тест. Теперь вы можете открыть бизнес буквально за 2 секунды. Услугу регистрации ООО (Общество с ограниченной ответственностью - ред.) с госрегистратором мы запустили еще в октябре 2020 года. И ею воспользовались около 13 тысяч украинцев. Сейчас убираем госрегистратора с процесса, чтобы сэкономить ваше время. Благодаря автоматическим услугам вам не нужно ждать решения чиновника или ответ госрегистратора. Воспользоваться услугой можно где угодно", - отметил министр.

Минцифры в своем телеграмме пишет , что "отныне никаких бюрократических квестов, сбора бумажек и часов в очередях. Несколько кликов и вы ООО".

И дает рекомендации, как зарегистрировать ООО на портале Действие:

авторизуйтесь на портале Действие и выберите услугу (https://diia.gov.ua/services/reyestraciya-tov-na-pidstavi-modelno-statutu);

заполните заявление о регистрации ООО, укажите необходимые данные;

подпишите заявление электронной подписью;

после этого система автоматически сформирует и отправит ваше заявление на регистрацию ООО.

Все. ООО будет зарегистрировано автоматически, если заявление отвечает всем условиям.

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