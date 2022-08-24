Стала доступна автоматическая регистрация ООО на портале Дия
Минцифры запустило автоматическую регистрацию ООО на портале Деия прямо в День Независимости
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
"Успешно завершили бета-тест. Теперь вы можете открыть бизнес буквально за 2 секунды. Услугу регистрации ООО (Общество с ограниченной ответственностью - ред.) с госрегистратором мы запустили еще в октябре 2020 года. И ею воспользовались около 13 тысяч украинцев. Сейчас убираем госрегистратора с процесса, чтобы сэкономить ваше время. Благодаря автоматическим услугам вам не нужно ждать решения чиновника или ответ госрегистратора. Воспользоваться услугой можно где угодно", - отметил министр.
Минцифры в своем телеграмме пишет , что "отныне никаких бюрократических квестов, сбора бумажек и часов в очередях. Несколько кликов и вы ООО".
И дает рекомендации, как зарегистрировать ООО на портале Действие:
- авторизуйтесь на портале Действие и выберите услугу (https://diia.gov.ua/services/reyestraciya-tov-na-pidstavi-modelno-statutu);
- заполните заявление о регистрации ООО, укажите необходимые данные;
- подпишите заявление электронной подписью;
- после этого система автоматически сформирует и отправит ваше заявление на регистрацию ООО.
Все. ООО будет зарегистрировано автоматически, если заявление отвечает всем условиям.
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