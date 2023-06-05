Дату выбрали не случайно. 4 июня прошли первые после коммунизма частично свободные выборы, с которых начались реформы в Польше.

Лозунг "Демократия" был здесь самым популярным.

Один из последних поводов – закон об агентах российского влияния. Его инициировала власть. По закону, специальная комиссия должна определять, кто был агентом влияния начиная с 2007 года, а кто нет. "Агенты влияния" не вправе заниматься политикой. Комиссию назначает большинство в парламенте, которое контролируется руководящей партией.

Это примерно тот же механизм, который у нас был прописан в "законе об олигархах", когда СНБО, назначенный президентом, решает, кто является олигархом, а кто нет. И украинский и польский законы критикуются европейскими институтами как недемократические.

Власти утверждают, что оппозиция является пророссийской. Оппозиция наоборот утверждает, что власти уничтожают независимость судов, свободные медиа, демократические устои, единство ЕС и тем самым работают на Россию.

Почему это важно для Украины? В свое время Путин предложил Орбану и Туску во время его премьерства "взять себе" Галичину и Закарпатье. Это позволило бы Путину оккупировать большую часть Украины, уничтожить ЕС и, по сути, получить политическое влияние над Центральной Европой. Туск был шокирован и принял это за шутку. Но Путин планы не изменил. В этом году должны пройти выборы в парламенты Словакии и Польши. Если в Словакии к власти вернется популист Фицо, а в Польше частью коалиции станет пророссийская Конфедерация, то Украина может оказаться в кругу недружественных пророссийских правительств.

Мы, украинцы, должны быть благодарны за фантастическую поддержку и президенту Дуде и правительству, и польскому обществу. Также нас поддерживает и оппозиция. Польский Сенат, где в оппозиции большинство первым среди союзников призвал принять Украину в НАТО. Но наш интерес не только в поддержке Украины руководством наших крупнейших союзников, но и укреплении демократии и Европейского единства.

Фото: www.facebook.com/mykolakn

Фото: www.facebook.com/mykolakn

Фото: www.facebook.com/mykolakn